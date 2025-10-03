México

Detienen a presunto reclutador del crimen organizado y liberan a tres jóvenes en Ojuelos, Jalisco

El ahora detenido los habría engañado diciendo que iban a una fiesta

Por Luis Contreras

El sujeto de 20 años
El sujeto de 20 años detenido (Especial)

Tres personas que habían sido engañadas para enlistarse a un grupo criminal fueron rescatadas por elementos de seguridad en Jalisco, además fue detenido al que sería el responsable de las acciones, quien fue identificado como César “N”.

El 2 de octubre la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ojuelos informó la detención de un posible reclutador a quien se le acusa de tata de personas.

"Habían sido reclutados por un grupo de la delincuencia organizada, y contaban con ficha de búsqueda vigente. Dicha detención se llevó a cabo gracias a las labores de inteligencia y vigilancia en conjunto con Policía del Estado“, es parte de lo compartido por las autoridades municipales.

Reclutador los invitó a una fiesta

Las víctimas refirieron que les ofrecieron ir a una fiesta

La institución también compartió un breve video que muestra al sujeto capturado mientras es custodiado por elementos de seguridad.

Reportes de medios locales refieren que los jóvenes rescatados tienen 18, 22 y 24 años y que el sujeto ahora capturado les dijo que iban a una fiesta, sin embargo, cuando llegaron al sitio de la presunta celebración, César “N” los habría despojado de sus celulares e identificaciones.

Posteriormente les fijo que “trabajarían” para un grupo criminal, mismo al que dijo ser miembro. El titular de la Secretaría de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández, comentó que uno de los jóvenes hizo señas a elementos de la policía regional.

“Fue cuando en la entrevista inicial con los jóvenes se detectó que estaban siendo reclutados por las propias versiones que daban ellos Se trata de dos mujeres y un hombre”, señaló el funcionario.

Reclutamiento de Jalisco a Sinaloa

En Jalisco ha sido detectado
En Jalisco ha sido detectado reclutamiento de jóvenes (Jovani Pérez/Infobae México)

Apenas el pasado 7 de agosto el fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, detalló que las autoridades han detectado una forma de operar por parte de estructuras criminales para que personas jóvenes de Jalisco sean llevadas a Sinaloa.

Es a través de falsas ofertas de trabajo compartidas en redes sociales que inicia el reclutamiento, lo que sigue es enviar a los jóvenes a Zacatecas para que sean adiestrados, de hí los llevan a Nayarit y posteriormente a Sinaloa.

“Algunos jóvenes liberados que han tenido la oportunidad de poder regresar, nos han identificado a algunos jóvenes que tenemos aquí (en) unas denuncias, y que siguen allá en Sinaloa (…) Lo que están haciendo estos grupos criminales es que están captando a estos jóvenes o personas, pues se los están llevando a la guerra con el otro cártel", compartió el fiscal.

