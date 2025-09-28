México

Guerreros Buscadores de Jalisco localizan otra fosa clandestina en Zapopan: han recuperado 6 bolsas con restos

El colectivo detalló que podrían encontrarse en el sitio más de 300 cadáveres

Por Ale Huitron

ZAPOPAN, JALISCO, 08 de julio
ZAPOPAN, JALISCO, 08 de julio de 2025.- La zona permanece acordonada y bajo estricta vigilancia por parte de elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Municipal, mientras continúan los trabajos en la fosa clandestina localizada en el predio de Las Agujas, donde se han encontrado 169 bolsas con restos humanos. FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCÍA / CUARTOSCURO.COM

El Colectivo de Guerreros Buscadores de Jalisco localizaron este viernes una nueva fosa clandestina en el municipio de Zapopan, la cual se convierte en la tercera con hallazgos de restos humanos en los últimos meses.

Fue por la tarde cuando el colectivo se adentró a un terreno baldío de varias hectáreas localizado en la colonia Arroyo Hondo, a un costado de la calle Vicente Guerrero.

Su presencia en el sitio se llevó a cabo luego de que recibieran un reporte anónimo de la presencia de cadáveres enterrados de manera clandestina en una fosa que podría tener más de 300 cuerpos.

Durante los trabajos de búsqueda, el colectivo localizó al menos 6 bolsas con restos humanos enterrados en un sitio del terreno baldío.

La líder del colectivo, Indira Navarro, detalló en una transmisión en vivo que han localizado los cuerpos seccionados, pero al contar con tejidos y debido a los minerales, consideran que podrían tener de 5 a 2 años de haber sido enterrados.

Navarro también solicitó ayuda al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, para comprar más excavadoras que les permita ingresar a sitios de difícil acceso como este, ya que se cuenta con 18 fosas abiertas en el estado y la fiscalía solo tiene una para realizar las búsquedas.

En el predio también fueron
En el predio también fueron localizados celulares rotos. Foto: Guerreros Buscadores de Jalisco

El colectivo también informó que en el predio se encontraron al menos 6 vehículos abandonados y varios celulares rotos.

“Aquí hay bastantes vehículos que ya tienen tiempo que posiblemente estén con algún reporte de robo”, detalló Indira Navarro.

Además, la líder del colectivo informó que en la fosa más grande localizada en Zapopan, la de Las Agujas, ya fue cerrada con un total de 270 bolsas con restos humanos. En este sitio Navarro reportó el hallazgo de una fosa continua a la ubicada en un primer momento tras la realización de labores de construcción, lo que amplió la búsqueda.

Colectivo Manos Buscadoras localiza otra fosa en Zapopan

Foto: Colectivo Manos Buscadoras

El Colectivo Manos Buscadoras localizó una tercera fosa en el municipio de Zapopan el pasado 5 de septiembre, específicamente en una brecha cercana a la carretera a Nextipax y camino al Alemán, en la zona conocida como Plan de La Noria.

La zona del hallazgo fue en un predio baldío, en el que detrás de unos árboles se constató la presencia de olores fétidos, por lo que comenzó la búsqueda.

Foto: Colectivo Manos Buscadoras

Tras días de labores en la zona, el colectivo confirmó la localización de 61 bolsas con restos humanos de la fosa hasta el pasado 23 de septiembre. De acuerdo con el reporte, en el sitio podrían encontrarse cientos de cuerpos.

