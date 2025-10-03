México

Belinda debuta en Mentiras All Stars: estos fueron sus mejores looks como ‘Daniela’

La estrella pop regresó al teatro tras cinco años de ausencia y pese a una fuerte lesión que tiene en su rodilla

Por Adriana Castillo

(TikTok)
(TikTok)

Tras cinco años fuera del teatro, el éxito arrasador de Mentiras La Serie y una dolorosa lesión en la rodilla, Belinda debutó como Daniela en Mentiras All Stars.

La estrella pop concedió una entrevista para el programa Hoy antes de arrancar con la presentación. Ahí, sinceró sobre su experiencia como actriz de teatro y compartió qué es lo que más le gusta de ello.

“El teatro es maravilloso y lo que más me gusta del teatro es que somos un equipo y trabajamos en equipo; es otra pasión, otra manera de vivir, es amor al arte, es un talento impresionante”, dijo.

(IG: @belindapop)
(IG: @belindapop)

Eso no fue todo, también habló sobre la aparatosa lesión que sufrió hace unas semanas en una rodilla, la cual le causa constantes molestias al caminar y por la que deberá someter a una operación.

“Yo me he enfermado, tengo roto el menisco, estoy mal de la garganta. Ha sido un año de mucho trabajo para mí, entonces me estoy preparando todos los días, cansada pero emocionada por todo el cariño que hemos recibido del público (...) para operarme la rodilla necesito por lo menos un mes sin pisar y no sé cuándo va a poder ser eso”, dijo.

La actriz y cantante interpretó a Daniela |Crédito: TikTok: @yotambsoybelifan

Belinda impone moda en Mentiras All Stars

La estrella pop no solo sorprendió al público con su interpretación de Daniela, también con los vestuarios que lució durante toda la obra.

Y es que usó al menos cuatro vestidos que dieron mucho de qué hablar en redes sociales.

El primero fue un vestido rosa -color característico de Daniela en la obra- con puntos negros, un escote en profundo en v, mangas largas y rosas en la cintura y los hombros.

Belinda y Mariana Treviño en
Belinda y Mariana Treviño en la primera función de Mentiras All Stars. (TikTok: @luptrevino)

El segundo fue un vestido palo de rosa corte princesa; tenía olanes en toda la falda y un cinturón de color rosa mexicano. Esto además de un suéter que simulaba mangas abultadas.

El tercero, el más sensual para algunos internautas, fue un vestido ceñido al cuerpo de color rosa degradado a plateado repleto de brillos, además de una falda transparente con pedrería.

El último fue otro vestido ceñido color rosa con lentejuelas y una capa con la orilla de peluche.

(IG: @oficial_mentiras)
(IG: @oficial_mentiras)

Cabe recordar que Belinda prestó parte de su guardarropa, conformado por piezas de diseñador, para interpretar a Daniela en Mentiras La Serie.

La primera función de Mentiras All Stars se llevó a cabo el 2 de octubre en el Centro Cultural Teatro 1 ubicado en la Ciudad de México. Las siguientes se llevarán a cabo el 3, 4, 5, 10, 11 y 12 de octubre en el mismo recinto.

