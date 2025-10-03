México

Alexis Ayala responde contundente a las acusaciones de maltrato por parte de Paty Díaz, su ex pareja

Al salir de La Casa de los Famosos México, el actor se enteró de las declaraciones que la actriz dio sobre la relación que tuvieron hace tiempo

Por Jazmín González

El actor mexicano fue cuestionado
El actor mexicano fue cuestionado sobre las fuertes palabras de su exnovia, pero prefirió no entrar en detalles. Fotos: Instagram @alexisayala / @patydiazmx

Tras quedar en sexto lugar en La Casa de los Famosos México, Alexis Ayala se enfrentó a las declaraciones que dio su exnovia Paty Díaz, mientras estaba dentro del reality show.

Cabe recordar que un video publicado por la actriz ventiló detalles de una relación pasada que sostuvo con el villano de melodramas, quien habló de lo que vivió con una de sus ex parejas dentro del programa 24/7.

Me insultó, me agredió, intentó golpearme y me dijo: ‘Soy capaz de quemar la casa contigo y con tu hijo dentro para que se mueran’”, relató la actriz en redes sociales.

La actriz contó su versión de una discusión |TikTok: @patydayz

Aunque Ayala omitió el nombre de la mujer en su relato, la mención de que ella tenía un hijo de una relación previa sirvió para que los internautas relacionaran sus palabras con Paty Díaz.

Alexis Ayala asegura que lo ocurrido con Paty Díaz es parte del pasado.

Mientras el intérprete de 60 años estaba en la competencia, su esposa, Cinthia Aparicio, fue cuestionada sobre las denuncias, a lo que respondió estar en un matrimonio respetuoso.

“Lo único que puedo decir es que estoy con un hombre que me respeta, que me ama, que las mujeres en su vida son su principal. Qué te digo, lo amo, es mi esposo y mi pareja”, expresó.

Por otro lado, explicó que no podía dar declaraciones porque era un tema que le correspondía a su pareja y ella desconocía: “Yo no conozco a la señora. Lo único que te puedo decir es que yo estaba en la primaria. Alexis, cuando salga, que les platique”.

Alexis Ayala enfrenta acusaciones de
Alexis Ayala enfrenta acusaciones de su exnovia Paty Díaz tras su salida de La Casa de los Famosos. (La Casa de los Famosos México // IG: @patydiazmx)

Ahora que Alexis Ayala fue eliminado de La Casa de los Famosos, los cuestionamientos sobre el tema no se hicieron esperar en el programa Vaya, Vaya.

“La vida es muy hermosa como para guardar resentimientos y cosas de las que hay la verdad de uno, la verdad del otro y la verdad, como ponerme a aclarar cosas. No está en mi interés”, expresó el actor, optando así por no confirmar ni desmentir los señalamientos.

Además, debido a que lleva muy pocas horas fuera del programa 24/7, aseguró no estar enterado de los detalles de la controversia, por lo que es probable que el tema vuelva a ser abordado en otras entrevistas.

El actor opta por no
El actor opta por no aclarar los señalamientos y afirma que el tema es parte del pasado (Captura de pantalla YouTube)

Hasta este momento, Paty Díaz no ha realizado comentarios públicos adicionales ni ha mostrado actividad en sus redes sociales tras la declaración de su ex pareja.

