Quién es Jaime Tamez, el padre de Aldo De Nigris que conmovió a todos con su carta en La Casa de los Famosos México. (Infobae México)

En la recta final de La Casa de los Famosos México, las emociones se intensifican y los habitantes reciben sorpresas que marcan su experiencia en el reality. Una de las más conmovedoras ocurrió previo al anuncio del sexto lugar: Aldo De Nigris fue el primero en recibir una carta de un familiar, sin imaginar que quien le dedicaría palabras de aliento sería su propio padre, Jaime Tamez.

El momento fue especialmente emotivo para el influencer regio, quien arrancó la lectura entre risas, pero poco a poco notó el nudo en la garganta hasta las lágrimas, acompañado por el apoyo de sus compañeros.

La carta de Jaime Tamez, aunque breve, provocó que cientos de internautas y televidentes se preguntaran más acerca del hombre detrás de uno de los concursantes favoritos de la temporada.

¿Quien es Jaime Tamez?

Quién es Jaime Tamez, el padre de Aldo De Nigris. (Instagram)

A diferencia del resto de la famosa familia De Nigris, Jaime Tamez ha elegido vivir alejado de los reflectores, del fútbol y de las redes sociales. Con perfil bajo, pocas veces ha aparecido en público salvo para apoyar a sus hijos en momentos especiales, como el que se vivió en el reality.

De origen regiomontano y profesión abogado, Tamez ha formado parte en ocasiones puntuales de videos de apoyo a Aldo, conservando siempre la discreción sobre su vida y actividades. Lo que sí se sabe es que mantiene una relación cordial con Leticia de Nigris, madre de Aldo, con quien compartió la crianza de sus hijos, a pesar de haberse separado hace años.

El divorcio no pasó desapercibido y fue un proceso complejo, especialmente por la batalla legal por la custodia de los menores. En declaraciones recientes, Alex, hermano de Aldo, confirmó en un podcast que, tras la separación, tanto él como su hermano se mudaron con el papá, mientras que la hermana Andrea se quedó con la madre y la abuela, Doña Alegría.

Quién es Jaime Tamez, el padre de Aldo De Nigris. (Instagram)

“No fuimos abandonados por nuestros padres, fue simplemente una separación por diferencias que lograron superar con el tiempo”, explicaron en dicho espacio.

Con el paso de los años, la convivencia familiar se ha normalizado y la relación entre Jaime Tamez y Leticia de Nigris es hoy mucho más estable. El propio Aldo ha expresado que, si gana el reality, quiere regalar a su mamá una casa nueva como agradecimiento por el esfuerzo de toda una vida.

En la cuenta regresiva hacia la final, la presencia y las palabras de Jaime Tamez han dado una nueva dimensión humana a la historia de Aldo, mostrando que más allá del show, las verdaderas victorias se encuentran en la reconciliación, el cariño y la unión familiar.