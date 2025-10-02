Proponen sanciones acumulativas por tirar basura en la vía pública de la CDMX

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La Ciudad de México podría endurecer las sanciones contra quienes arrojen basura en espacios públicos.

El diputado Israel Moreno Rivera, integrante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó una iniciativa ante el Congreso de la Ciudad de México para reformar la Ley de Cultura Cívica con el objetivo de establecer sanciones administrativas acumulativas para infractores reincidentes.

De acuerdo con Moreno, la capital enfrenta un reto con la disposición de residuos sólidos. La urbe genera más de 12 mil toneladas de basura al día, cifra que sobrepasa la capacidad de los sistemas de recolección actuales. El propio legislador recordó su experiencia como ex jefe delegacional al citar información sobre La Merced, donde la acumulación diaria alcanza 100 toneladas de residuos.

Cambios propuestos a la Ley de Cultura Cívica

Conagua retira toneladas de basura en el Valle de México para evitar inundaciones. Foto: Conagua

La iniciativa plantea adicionar el Artículo 28 bis, reformar la fracción cuarta del Artículo 29 y añadir un párrafo al Artículo 31.

Estos cambios buscan sancionar con hasta 36 horas de trabajo comunitario inconmutables a quienes reincidan en tirar basura en calles, banquetas, camellones, parques y cuerpos de agua. Además, la reforma permitiría acumular sanciones para los infractores frecuentes.

El legislador citó datos de la Secretaría del Medio Ambiente reportados en el Inventario de Residuos Sólidos de la Ciudad de México del 2023, existen 889 tiraderos clandestinos en la capital. Este fenómeno propicia la proliferación de insectos, roedores y microorganismos, y deriva en complicaciones como obstrucción de alcantarillas, contaminación de agua, aire y suelo, así como aumento de enfermedades respiratorias.

Impactos ambientales y sociales

Equipos de emergencia constantemente tuvieron que apoyar a los ciudadanos para que pudieran llegar a sus hogares. (Twitter @enriquemunozfm)

El diputado aseguró que la acumulación de desperdicios en la vía pública es uno de los factores que más contribuyen a las inundaciones, especialmente durante la temporada de lluvias.

Moreno Rivera explicó que la basura obstruye el sistema de drenaje, lo cual deriva en desbordamientos, caos vial, daños materiales y un riesgo sanitario para la población.

“La ausencia de cultura cívica para entregar la basura en los camiones recolectores o al personal de barrido se refleja en la acumulación de desechos en calles y parques”, sostuvo el legislador durante la presentación de su propuesta.

Moreno Rivera detalló, en declaraciones obtenidas por el Congreso de la Ciudad de México, que “mantener la ciudad limpia debe entenderse como una obligación compartida de toda la ciudadanía”.

Objetivo de la iniciativa

El proyecto de decreto busca que las sanciones administrativas más graves sean un factor disuasorio para quienes insistan en desechar residuos fuera de los espacios permitidos. La reforma también tiene como propósito fomentar responsabilidad ambiental y cultura cívica, proteger la salud pública, y contribuir a la prevención de inundaciones.

El articulado propuesto estipula sanciones claras para quienes, de manera reiterada, desechen residuos sólidos en espacios públicos, afectando con ello el entorno, el drenaje y la calidad de vida de los habitantes de la metrópoli.

De aprobarse, la iniciativa fortalecería el marco sancionatorio para quienes violen la Ley de Cultura Cívica e impulsaría aspectos preventivos y educativos sobre el manejo responsable de la basura, señaló el legislador en el documento oficial presentado ante el Congreso.