Kate del Castillo revive la traición de Sean Penn tras encontrarse con El Chapo y lo llama “escoria”

Kate del Castillo habló de Sean Penn y El Chapo. (Anayeli Tapia/Infobae)

El recuerdo del encuentro de Kate del Castillo y Sean Penn con el entonces líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, sigue marcando la biografía de la actriz, quien, a una década de aquella cita en la sierra mexicana, sigue dando de qué hablar.

En una reciente entrevista con Jorge “El Burro” Van Rankin, la protagonista de “La Reina del Sur” recordó la traición que sintió después de que el actor Sean Penn publicara una crónica de la reunión en la revista Rolling Stone, un hecho que llevó a la caída del capo y que detonó una crisis personal, judicial y mediática en la vida de la actriz.

La historia se remonta al 2015, cuando Del Castillo y Penn viajaron al corazón del Triángulo Dorado para reunirse con el entonces líder del Cártel de Sinaloa. Dicha reunión sirvió para ubicarlo y hoy cumple una cadena perpetua en la prisión más vigilada de Estados Unidos.

Kate del Castillo habló de Sean Penn y El Chapo. (Captura de pantalla/YouTube)

El motivo original era explorar los derechos para una posible adaptación fílmica sobre la vida del narcotraficante, pero la publicación del encuentro derivó en investigaciones y persecuciones que afectaron profundamente a la actriz y su entorno.

No se arrepiente

Durante la conversación con Van Rankin, Del Castillo detalló nuevamente las consecuencias que afrontó tras la reunión y la publicación del artículo. “La pasé de la fregada”, reconoció: “Lo siento muchísimo, y mis papás y mucha gente alrededor mío, que no tenían por qué sufrir cosas”. Cabe recordar que la actriz tuvo que huir de México, no le llegaban proyectos para trabajar y, según ha contado, la DEA la vigilaba.

La actriz profundizó sobre la magnitud de su vivencia y expuso el nivel de ansiedad que enfrentó después del encuentro con El Chapo Guzmán. Recordó tras verlo experimentó un ataque de pánico: “Sales de ahí… hasta me entró un pánico cabrón, me eché un rivotril. Fue horrible, horrible, horrible”.

Sean Penn, Kate del Castillo y El Chapo. (Archivo/Rolling Stone)

Describió que la sensación de peligro y la investigación en su contra transformaron el proceso en una pesadilla constante, sin embargo, la protagonista de “La Reina del Sur” dejó claro que, a pesar de la complejidad de la situación, no se arrepiente de su papel ni de las decisiones que tomó.

“Si estás hablando del Chapo, no me arrepiento para nada. Asumo las consecuencias de todo lo que pasó, porque fueron decisiones que yo tomé”, puntualizó, pese a haber vivido un periodo de aislamiento y angustia y siguió: “Agradezco a la vida que me dio estas oportunidades para crecer, para conocerme, porque nada más en las malas se conoce uno bien”.

Insistió en que la experiencia le permitió ver quién era realmente: “en las malas, cuando estás completamente sola, cuando ni quién te voltea a ver, es cuando sale realmente quién eres tú”.

“Escoria”

El Chapo Guzmán, Sean Penn y Kate del Castillo tuvieron una reunión en 2015 que causó polémica tras darse a conocer el hecho en la revista Rolling Stone. (REUTERS)

En una ronda rápida de preguntas y respuestas, “El Burro” le preguntó a Kate qué era lo primero que pensaba cuando escuchaba el nombre de Sean Penn, a lo que ella respondió tajantemente: “Escoria”.

Asimismo, en la conversación reconoció que el actor la traicionó: “Obvio, yo fui, me utilizó de carnada literalmente”.

La hija de Eric del Castillo remarcó que la traición de Penn la llevó a distanciarse y desconfiar de personas tóxicas. Añadió además que cortó toda comunicación con Penn, bloqueándolo de su vida y dejando en claro que no tiene interés en volver a saber de él ni mantener ningún tipo de contacto: “Nunca más lo volví a ver”.

“Son vivencias que me voy a llevar yo a la tumba y son vivencias que digo, sí la pasé mal, pero también me hicieron crecer muy cabrón, me hicieron también abrirme de personas que me hacían daño, abrirme de gente tóxica en mi vida y aprendí a saber que estamos solos en este mundo, aunque tengas gente que te ama y que te adora en situaciones, por eso somos individuos, somos individuales y tienes que aprender a resolver las cosas tú sola sin esperar que nadie te dé nada”, expresó la actriz.