Jesús Ernesto, hijo menor de AMLO, participa en evento del Senado de la República

Jesús Ernesto fue visto en un evento organizado por el Senado de la República. (X/@Saul_MonrealA)

La tarde de este martes 2 de octubre de 2025, el nombre de Jesús Ernesto López Gutiérrez, hijo menor del expresidente Andrés Manuel López Obrador, ha vuelto al centro de la conversación debido a que reapareció en un evento organizado por el Senado de la República.

Su participación tuvo lugar en el parlamento juvenil realizado el 1 de octubre en la Vieja Casona de Xicoténcatl, antigua sede de la Cámara Alta, el cual reunió a un grupo de estudiantes de la Universidad Intercontinental.

A este evento acudió el senador por Zacatecas, Saúl Monreal, quien destacó su interacción con los estudiantes de la licenciatura en Derecho, en Administración y Dirección Estratégica y Contaduría y Finanzas: “Deseo que sean ellas y ellos quienes, muy pronto, se interesen en convertirse en legisladores; que nunca claudiquen y que siempre persigan sus sueños con la convicción de transformar a México”.

A parte del breve mensaje, Monreal compartió fotografías del evento, por lo que en una de ellas se puede ver al hijo menor de AMLO entre los estudiantes universitarios.

Jesús Ernesto, hijo menor de AMLO, participó en parlamento juvenil con Saúl Monreal. (Foto: @Saul_MonrealA)

Información en desarrollo...