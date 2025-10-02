México

Jesús Ernesto, hijo menor de AMLO, participa en evento del Senado de la República

El estudiante universitario fue visto en un parlamento juvenil al que acudió Saúl Monreal

Por Jaqueline Viedma

Guardar
Jesús Ernesto fue visto en
Jesús Ernesto fue visto en un evento organizado por el Senado de la República. (X/@Saul_MonrealA)

La tarde de este martes 2 de octubre de 2025, el nombre de Jesús Ernesto López Gutiérrez, hijo menor del expresidente Andrés Manuel López Obrador, ha vuelto al centro de la conversación debido a que reapareció en un evento organizado por el Senado de la República.

Su participación tuvo lugar en el parlamento juvenil realizado el 1 de octubre en la Vieja Casona de Xicoténcatl, antigua sede de la Cámara Alta, el cual reunió a un grupo de estudiantes de la Universidad Intercontinental.

A este evento acudió el senador por Zacatecas, Saúl Monreal, quien destacó su interacción con los estudiantes de la licenciatura en Derecho, en Administración y Dirección Estratégica y Contaduría y Finanzas: “Deseo que sean ellas y ellos quienes, muy pronto, se interesen en convertirse en legisladores; que nunca claudiquen y que siempre persigan sus sueños con la convicción de transformar a México”.

A parte del breve mensaje, Monreal compartió fotografías del evento, por lo que en una de ellas se puede ver al hijo menor de AMLO entre los estudiantes universitarios.

Jesús Ernesto, hijo menor de
Jesús Ernesto, hijo menor de AMLO, participó en parlamento juvenil con Saúl Monreal. (Foto: @Saul_MonrealA)

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Jesús ErnestoAMLOSenado de la RepúblicaSaúl Monreal ÁvilaMorenamexico-noticias

Más Noticias

Fitch Ratings mejora calificación de Pemex tras respaldo del gobierno mexicano

Este movimiento se produce tras la culminación de reestructura 9.900 millones de dólares

Fitch Ratings mejora calificación de

Marcha del 2 de octubre en CDMX en vivo: manifestantes se enfrentan a policías en el Zócalo

Las movilizaciones se hacen en honor a la Masacre de Tlatelolco

Marcha del 2 de octubre

UNAM se pronuncia por la situación de estudiante en flotilla rumbo a Gaza

La SRE informó la llegada de los seis mexicanos al puerto de Ashdod, donde serían trasladados “al centro de detención de Ketziot”

UNAM se pronuncia por la

Sergio Mayer explica por qué el Team Noche fue opacado poco a poco por Dalilah y Shiky pese a “no dar contenido”

El integrante del “Team Infierno” razonó el éxito del Cuarto Día

Sergio Mayer explica por qué

¿Cada cuánto me debería pintar el cabello para no poner en riesgo mi salud?

A pesar de que muchas mujeres aman tener cambios de look constantes, es importante tomar algunas precacacuines para evitar efectos secundarios

¿Cada cuánto me debería pintar
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a cuatro personas capturadas

Procesan a cuatro personas capturadas con armas de fuego largas, chalecos y 27 vehículos en Nayarit

Este es el brazo armado del CJNG al que pertenecía “El Fabuloso”, detenido en Michoacán

Capturan en Baja California a Andrew “N”, hombre norteamericano buscado por tráfico de armas en EEUU

En territorio de Los Mayos: Marina asegura narcolaboratorio con más de 2 toneladas de metanfetamina en Durango

Cae “El Moto Ratón”, objetivo prioritario en Baja California Sur y presuntamente ligado a Los Mayos

ENTRETENIMIENTO

Sergio Mayer explica por qué

Sergio Mayer explica por qué el Team Noche fue opacado poco a poco por Dalilah y Shiky pese a “no dar contenido”

Panelistas de La Casa de los Famosos México creen que el triunfo se quede con Aldo de Nigris o Abelito

La Casa de los Famosos EN VIVO hoy 2 de octubre: sigue la tarde de los habitantes

Grupo Firme entrará a La Casa de los Famosos México para la última fiesta de la temporada

Este es el regalo del Mundial 2026 que recibieron finalistas de La Casa de los Famosos México

DEPORTES

Debut amargo de Mateo Chávez:

Debut amargo de Mateo Chávez: AZ Alkmaar cae goleado en Conference League

Este es el regalo del Mundial 2026 que recibieron finalistas de La Casa de los Famosos México

¿Rodrigo Huescas se podría perder el Mundial 2026? Este es el tiempo que estará fuera de las canchas

Ochoa queda fuera de la convocatoria y AEL Limassol avanza en la Copa de Chipre

Este es el lugar que ocupa Canelo Álvarez en la AMB tras su derrota ante Terence Crawford