Hermana de Octavio Ocaña desmiente a C4 Jiménez y revela pruebas sobre la muerte del actor

El caso volvió a acaparar los reflectores por recientes declaraciones del periodista en el canal de YouTube de El Escorpión Dorado

Por Víctor Cisneros

Ocaña acusó a Carlos Jiménez
Ocaña acusó a Carlos Jiménez de mentir.

A casi cuatro años de la muerte de Octavio Ocaña, recordado por dar vida a “Benito Rivers” en la serie Vecinos, su familia volvió a salir en defensa del actor tras las recientes declaraciones del reportero C4 Jiménez, quien aseguró que el joven “se disparó” durante una persecución policial.

La polémica comenzó cuando el periodista participó en una entrevista con el Escorpión Dorado y sostuvo que el actor de 22 años se había quitado la vida. “Benito se metió un balazo y se mató. Me perdonarán los papás de Benito, pero se mató. El chavo traía droga y una pistola... de hecho la sentencia es por provocar el choque que provocó su muerte”, afirmó.

Bertha Ocaña, hermana Octavio Ocaña, acusó al periodista Carlos Jiménez de mentir al asegurar que el actor se suicidó Crédito: @berthaocaa, Instagram

La respuesta de la familia Ocaña

Las palabras desataron indignación entre los cercanos al actor. Bertha Ocaña, hermana de Octavio, publicó un video en Instagram en el que desmintió de manera categórica la versión de Jiménez.

“Hay que decir las cosas con la verdad, nunca hablar por hablar. No te preocupes, no tienen nada que perdonarte mis papás porque lo que tú dices es una mentira”, expresó con firmeza.

La joven subrayó que el comunicador asegura tener pruebas para respaldar su versión, pero en contraste mostró documentos oficiales que, dijo, forman parte de la investigación de la Fiscalía.

Los documentos que contradicen la versión

Entre los papeles presentados, Bertha destacó un examen de rodizonato de sodio, prueba química que detecta residuos de plomo o bario en las manos de una persona para confirmar si disparó un arma.

De acuerdo con el informe, los resultados en todas las muestras analizadas fueron negativos: “No se identificó la presencia de plomo ni de bario en las manos de Octavio Augusto Pérez Ocaña”, se lee en el documento.

Con esto, la familia sostiene que Octavio no accionó ningún arma el día de su muerte, lo que contradice directamente las declaraciones de C4 Jiménez.


Bertha Ocaña, hermana mayor de Octavio Ocaña, aseguró que un documental sobre la muerte del actor está en camino (Créditos: Instagram/Octavio Ocaña)

El proceso judicial

Bertha recordó que, tras años de investigación, hay dos personas señaladas como responsables. Una de ellas ya enfrenta sentencia y la otra está en espera de resolución.

Con este antecedente, la familia pide a comunicadores y creadores de contenido abstenerse de difundir versiones sin sustento.

“Lo sucedido no es un juego. No se vale decir por decir sin tener pruebas. Hablen de ustedes, hablen de otras cosas, no toquen temas que no les corresponden”, pidió la hermana del actor, visiblemente afectada.

Hasta el momento, Carlos Jiménez, nombre real del periodista, no ha respondido a los señalamientos ni a los documentos exhibidos por la familia.

El caso de Octavio Ocaña continúa generando debate en la opinión pública. Para su familia, la prioridad es mantener limpia la memoria del actor y que la verdad prevalezca frente a la desinformación.


Fue capturado en Veracruz (FGJEM)

