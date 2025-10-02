México

Hallan un feto en instalaciones de la UPAEP, autoridades investigan el caso

Autoridades institucionales informaron que la universidad seguirá colaborando con las investigaciones para esclarecer los hechos

Por Jesús Tovar Sosa

Localizan feto en sanitarios del
Localizan feto en sanitarios del campus central de la UPAEP. Foto: (Google Maps)

La mañana de este miércoles 1 de octubre, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) confirmó el hallazgo de un feto dentro de uno de los sanitarios del Campus Central de la institución, ubicado en la ciudad de Puebla.

De acuerdo con un comunicado emitido por la propia universidad, el descubrimiento fue realizado por una colaboradora del área de limpieza, quien encontró el feto en uno de los baños. Ante el hecho, la institución declaró que inmediatamente después del hallazgo, se activaron los protocolos establecidos para este tipo de situaciones. Las autoridades correspondientes fueron notificadas de inmediato y acudieron al lugar para llevar a cabo las diligencias necesarias.

Además, la UPAEP informó que la trabajadora que realizó el hallazgo recibió acompañamiento emocional y psicológico, y aseguró que continuará brindando su colaboración con las investigaciones oficiales en todo lo que sea requerido.

La UPAEP reiteró su compromiso
La UPAEP reiteró su compromiso con brindar apoyo a su comunidad universitaria. Foto: (Captura de pantalla)

“Con gran dolor, comunicamos que, la mañana de este día, en uno de los sanitarios del Campus Central de nuestra Universidad, una colaboradora del área de limpieza encontró restos humanos de un bebé aún en gestación”, señala el comunicado difundido por la institución.

La universidad expresó su profunda consternación por los hechos y, aunque reconoció desconocer el origen y las circunstancias que rodean el caso, hizo un llamado a la reflexión sobre las posibles realidades de “sufrimiento, soledad o desesperanza” que podrían estar detrás de este suceso.

“Nos duele constatar que, detrás de situaciones como esta, pueden existir realidades de sufrimiento, soledad o desesperanza que interpelan a nuestra comunidad”, señala el texto, que también destaca la importancia de construir una comunidad más empática y solidaria.

La UPAEP emitió un comunicado
La UPAEP emitió un comunicado con respecto de los hechos. Foto: (UPAEP)

En ese sentido, la UPAEP reiteró que pone a disposición de toda su comunidad universitaria instancias de apoyo espiritual, psicológico y médico, tales como el área de Pastoral Universitaria, el Programa de Acompañamiento Socioemocional (PASE) y los servicios de Salud Universitaria, donde estudiantes y colaboradores pueden acudir con total confidencialidad.

Finalmente, reconocida como institución de inspiración católica, la universidad reafirmó su compromiso con la promoción del respeto a la vida y la dignidad humana, así como con el fortalecimiento de una comunidad basada en la empatía y la compasión.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias del hallazgo, ni sobre la identidad de la persona posiblemente relacionada con los hechos. La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla ya se encuentra investigando el caso para esclarecer lo ocurrido.

