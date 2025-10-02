México

Estas son las tendencias en uñas que estarán dominando las calles en otoño

Los tonos del octubre suelen estar asociados a colores ocres y dorados

Por Abigail Gómez

Unas uñas bonitas siempre ayudan
Unas uñas bonitas siempre ayudan a tener una buena presentación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada del otoño 2025 marca una renovación en las tendencias de uñas cortas, donde la creatividad y la practicidad se fusionan en propuestas que van desde los tonos clásicos hasta el nail art más personalizado.

En este sentido, los colores vino tinto y chocolate se posicionan como los favoritos de la temporada, mientras que nuevas variantes como el castaña y el mocha amplían la paleta cromática para quienes buscan alternativas a los tradicionales esmaltes oscuros.

Es por eso que aquí te contamos algunas tendencias de colores y diseños que puedes pedir a tu manicurista de confianza para esta temporada.

Combina tus uñas con los
Combina tus uñas con los colores del otoño. (@mujerzota)

Uñas en tendencia para octubre que reviven los colores del otoño

Uña Carey

El minimalismo y la sofisticación se reflejan en diseños que evocan la nostalgia, como los motivos inspirados en las pinzas de carey, ahora reinterpretados en las puntas de los dedos.

Ha sido la manicurista mexicana Betina Goldstein quien ha destacado la importancia de utilizar pinceles de alta precisión para lograr este efecto, que se caracteriza por un acabado de alto brillo.

Aunque parece sencillo es importante
Aunque parece sencillo es importante encontrar quien sepa lograr el efecto. (Pinterest)

Uñas doradas

Este tipo de diseño requiere destreza, pero ofrece un resultado elegante y atemporal. Para quienes prefieren opciones sencillas y rápidas, el esmalte con brillos dorados se presenta como una alternativa versátil.

“Solo necesitas darle dos capas y un top coat para sellar todo el color para asegurarte de que el esmalte se haga de larga duración”, recomendó también la experta Betina Goldstein a Vogue México.

Sin duda el dorado es
Sin duda el dorado es el color del otoño. (Siberia salon)

Uñas color vino

El rojo vino, un clásico que nunca pierde vigencia, se reafirma como la elección predilecta para quienes buscan elegancia tanto en eventos formales como en el entorno laboral. Un esmalte oscuro acompañado de varias capas de brillo resulta infalible para transmitir la esencia otoñal.

Este tono profundo y oscuro se adapta perfectamente a los días más fríos y a quienes desean incorporar matices naturales en su manicura.

El vino es un color
El vino es un color elegante y misterioso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uñas añimal print

Finalmente, el animal print trasciende la moda textil para instalarse en el universo del nail art. Esta tendencia es ideal para quienes buscan un toque audaz y distintivo en sus uñas.

Es importante mencionar que aunque se recomienda el uso de tonos otoñales como los dorados, ocres o marrones, en animal print puede llevarse en otros tonos más alegres si así lo prefieres.

El animal print puede hacerse
El animal print puede hacerse en diferentes colores no solo tonos fríos. FB: @mujerzotas

Estas pueden ideas pueden ayudarte a tener inspiración para estar en tendencia con las uñas y los colores de esta temporada.

