Colectivo “Hasta Encontrarte” localiza fosa clandestina con seis cuerpos en Molinos de Santa Ana

El colectivo de búsqueda “Hasta Encontrarte” informó sobre el hallazgo de una fosa clandestina en la comunidad de Molinos de Santa Ana, donde fueron localizados seis cuerpos: cinco hombres y una mujer. El descubrimiento se dio tras un reporte recibido por el grupo.

De acuerdo con el colectivo, dos de los cuerpos presentan tatuajes visibles, lo que podría facilitar su identificación y permitir que regresen con sus familias.

En el sitio también se hallaron diversos objetos personales, como teléfonos celulares, gorras, prendas de ropa, carteras, anillos, pulseras, llaves de un automóvil y varias credenciales.

El colectivo también dio a conocer que, gracias a las credenciales halladas en el lugar y a las fichas de búsqueda compartidas por la comunidad, lograron identificar preliminarmente dos documentos con nombres coincidentes.

Más detalles del hallazgo

A través de su página oficial en Facebook, “Hasta Encontrarte” compartió tres publicaciones relacionadas con el hallazgo: un post informativo y dos videos documentales. En el post se puede leer:

“01 de Octubre de 2025. Hallazgo positivo en Molinos de Santa Ana. Brigada de Búsqueda Hasta Encontrarte 5 cuerpos localizados 4 Hombres 1 Mujer”

En uno de los videos publicados, se observa a integrantes del colectivo desenterrando los restos humanos.

Durante la grabación, también hacen un llamado a la población para que compartan información sobre posibles ubicaciones de fosas clandestinas, y reiteran que el colectivo no cobra por realizar estas labores. Además, alientan a las personas que tienen familiares desaparecidos a continuar con la búsqueda.

“Nosotros como colectivo somos madres, somos hermanas, somos hijas que estamos buscando a nuestros familiares y que no importa... la hora, el cansancio que se pueda tener, nosotros trabajamos porque queremos encontrarlos”, menciona una de las integrantes en el video.

“No sabemos si sean personas que van a salir en este lugar, o por lo menos nos damos cuenta que aquí estuvieron y que aquí están sus pertenencias”, señalaron.

Asimismo, subrayaron que su único interés es la localización de sus seres queridos, y pidieron respeto a su labor.

“No queremos tener problemas con nadie. Lo único que a nosotros nos interesa es que ellos regresen a casa”, puntualizaron.

Los documentos encontrados

Entre las pertenencias encontradas, el colectivo compartió fotografías de varios documentos que podrían estar relacionados con personas desaparecidas. Además compartieron imagenes de los tatuajes y pidieron ayuda a la población para identificarlos.

Los documentos encontrados son:

Una ficha con el nombre y fotografía de Emilio, que podría corresponder a Emilio Muñiz Álvarez, registrado en una ficha de búsqueda emitida por el gobierno de Guanajuato.

Una credencial de la Caja Popular Mexicana a nombre de María Guadalupe Aguilar Estrada.

Una tarjeta de circulación vehicular con el nombre de Marcela Berenice Calderón Domínguez.

Una credencial para votar a nombre de José María Calderón Tapia.

Un papel con la leyenda “Tarjeta de Asegurados y Repatriación”, con el nombre y número telefónico de Víctor Manuel Delgado, posiblemente vinculado a una ficha de búsqueda de un hombre de 36 años también publicada por el gobierno de Guanajuato.

Una tarjeta parcialmente quemada con dirección en Barrio del Castillo 20, Aldama, Irapuato, Guanajuato.