Claudia Sheinbaum anuncia documental sobre primer año como presidenta: destaca cambio en la SCJN

Claudia Sheinbaum anuncia documental sobre primer año como presidenta, destaca distintos aspectos Crédito: Claudia Sheinbaum

Este 1 de octubre de 2025, la difusión de un avance documental sobre su primer año de gobierno fue destacada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a través de sus redes sociales, con miras al estreno de la producción titulada “Los Primeros 365 Días: La transformación avanza”.

En este material, Sheinbaum Pardo expone varias de sus impresiones respecto al período transcurrido desde el inicio de su mandato como presidenta.

La primera imagen que presenta el documental tiene el siguiente texto: “A un año de haber tomado posesión, la primera presidenta de nuestra historia reflexiona sobre México, los desafíos que enfrenta, la grandeza de su pueblo, los principios y las tareas de la transformación”.

El estreno programado para el próximo viernes 3 de octubre de 2025, destaca en imágenes el saludo al personal militar, la conferencia mañanera que lleva a diario, sus giras nacionales, desde el templete y también cerca de la población.

Entre los momentos que también destaca, está la nueva conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); de igual forma, la supervisión que ha realizado junto a titulares de secretaría en distintas construcciones durante su administración; así como el pasado Grito de la Independencia desde Palacio Nacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el estreno de su documental luego de un año encabezando el gobierno de México. | @Presidencia

“Es tiempo de mujeres. Y llegamos todas. Es también una revolución: ser madre, ser abuela, hija. Te hace ser protectora”, destaca la mandataria mientras está rodeada de mujeres durante diversos recorridos en el país.

Sheinbaum afirma que la convicción política “es similar al amor”, en este documental, Claudia Sheinbaum afirma que a la llegada de Andrés Manuel López Obrador en 2018, “la principal ruptura fue dejar de gobernar para unos cuántos”.

“Me gusta resolver de una visión hacia adelante y después ir a los detalles, supervisar... eso es muy importante para construir una conciencia colectiva”, afirma Sheinbaum mientras se le ve en obras construidas en el país.

“Hemos planteado la defensa de nuestros compatriotas. Hay un pueblo y un gobierno que los protege... No soportaban que un pueblo estuviera organizado para defender su territorio”, advierte la presidenta.

En la parte final del video que adelantó Claudia Sheinbaum admite que el “amor al pueblo, a la patria, a las convicciones, a tus anhelos, al prójimo, eso es lo que nos mueve... México tiene un futuro muy promisorio, hay que seguir con el acelerador”.

A pesar de que la mandataria no informó en dónde estará disponible la pieza documental, con anterioridad ha publicado grabaciones similares en su cuenta de YouTube.