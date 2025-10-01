México

Sheinbaum celebra primer año de ‘La Mañanera’: “Felicidades por aguantar”

La presidenta le agradeció a los periodistas por acudir diariamente a su conferencia mañanera

Por Fernanda López-Castro

Sheinbaum celebra hoy su primer
Sheinbaum celebra hoy su primer año de gobierno. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró hoy su primer año de su gobierno, que comenzó el 1 de octubre del 2024 y con ello, también de realizar su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, que realiza de lunes a viernes en Palacio Nacional.

La mandataria comenzó La Mañanera de hoy con una felicitación por parte de algunos reporteros, a la que respondió felicitándolos por “aguantar” el primer año de conferencias.

“A todos a ustedes también por aguantar el primer año de mañaneras”, reviró la presidenta mientras ingresaba al salón de Tesorería en Palacio Nacional.

Sin embargo, recordó que este domingo 5 de octubre celebrará su primer año de gobierno con un evento en el Zócalo de la Ciudad de México, a las 11:00 horas, donde informará sobre las acciones de su administración.

Esto como parte de la gira “inédita” que realizó a nivel nacional durante septiembre, tras la presentación de su Primer Informe de Gobierno.

La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum comenzó el 1 de octubre del 2024, convirtiéndose en la primera mujer en la historia de México en ser la titular de la Presidencia de México.

Tras asumir la Presidencia, Sheinbaum Pardo mantuvo la conferencia mañanera diaria, que comenzó su antecesor Andrés Manuel López Obrador; sin embargo, aplicó algunos cambios como el tiempo de duración, de 07:30 a las 09:00 horas.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumLa Mañaneragobierno federalmexico-noticias

