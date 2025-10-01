Sheinbaum alista Ley de Extinción de Dominio: va contra casas adquiridas por corrupción o crimen organizado

La iniciativa de ley será presentada por la consejera Ernestina Godoy | Presidencia de la República

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que está por presentar una iniciativa de ley que, entre otras cosas, se enfocará en la aplicación del proceso de extinción de dominio, el cual abarca la restitución de propiedades por parte del Gobierno de México cuando un bien inmueble sea obtenido mediante prácticas de corrupción y ligadas a grupos del narcotráfico en el país.

Al respecto, la mandataria mexicana dijo que quien planea esta nueva modificación es la actual consejera Jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy Ramos.

