Sheinbaum alista Ley de Extinción de Dominio: va contra casas adquiridas por corrupción o crimen organizado

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que está por presentar una iniciativa de ley que, entre otras cosas, se enfocará en la aplicación del proceso de extinción de dominio, el cual abarca la restitución de propiedades por parte del Gobierno de México cuando un bien inmueble sea obtenido mediante prácticas de corrupción y ligadas a grupos del narcotráfico en el país.
Al respecto, la mandataria mexicana dijo que quien planea esta nueva modificación es la actual consejera Jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy Ramos.
Información en desarrollo...
Más Noticias
Transportistas aplican aumento sin autorización oficial en Edomex
En algunos casos los cobros llegaron a los 15 pesos como tarifa mínima
¿Cómo ayudar a la regeneración de la córnea de manera natural?
Incluir alimentos ricos en vitaminas, antioxidantes y omega-3 puede marcar la diferencia en la salud visual a largo plazo
Temblor en Jalisco hoy 1 de octubre 2025: epicentro y magnitud
El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia
Lenia Batres desmiente mitos sobre asesores en la SCJN y detalla roles de ministros y personal de apoyo
La ministra explicó que los ministros contaban con abogados de ponencia para preparar sentencias; la exministra presidenta Norma Piña tenía funciones únicamente administrativas y de coordinación del Pleno, aclara
Morena “aprieta” a la FGR: busca crear comisión especial para investigar huachicol fiscal en Semar
Esta iniciativa se da en el marco de que personajes señalados en este entramado criminal han promovido amparos y acciones judiciales para no enfrentar la justicia
MÁS NOTICIAS