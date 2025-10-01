México

Nueva caravana migrante avanza desde Tapachula hacia Ciudad de México

Cientos de personas en situación de movilidad denuncian falta de documentos que les impide trabajar y acceder a servicios; buscan regularizarse en México, no llegar a EEUU

Por Andrés García S.

Guardar
Migrantes caminan en caravana durante
Migrantes caminan en caravana durante la madrugada del 25 de abril de 2025 en el municipio de Tapachula. (Crédito: EFE)

Una nueva caravana migrante partió este miércoles de Tapachula, Chiapas, con la intención de llegar a la Ciudad de México para solicitar documentos que les permitan regularizar su estancia en el país. En el contingente participan cientos de personas provenientes de Guatemala, Honduras, Venezuela, El Salvador, Haití, Cuba, entre otras nacionalidades.

Integrantes de la caravana relatan que la falta de papeles los mantiene en condiciones de precariedad y los expone a abusos laborales, fraudes y violencia en la frontera sur. La capital del país se ha convertido en el destino inmediato para estas familias, que afirman haber descartado la opción de migrar hacia Estados Unidos.

Migrantes relataron a la agencia EFE que han acudido en repetidas ocasiones a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), pero tras meses de espera no obtuvieron una resolución.

La falta de regularización les impide acceder a empleos formales o al seguro social. “Sin documentos no se puede trabajar en empresas ni talleres, entonces lo poco que hay es explotación”, dijeron.

De acuerdo con los testimonios, el llamado “efecto frontera” ya no se limita a ciudades limítrofes como Tijuana o Tapachula. Las restricciones migratorias en Estados Unidos, reforzadas tras el regreso de Donald Trump a la presidencia el 20 de enero, han convertido a la capital mexicana en un punto de concentración para cientos de migrantes en espera de regularización.

Los migrantes señalaron que continuar en la irregularidad los condena a la marginación social y económica. Mientras tanto, las familias avanzan hacia Ciudad de México con la expectativa de que las autoridades federales atiendan sus solicitudes de residencia o refugio, tras meses de espera en el sur del país.

“Se dará seguimiento y apoyo humanitario”: Sheinbaum

Durante ‘La Mañanera’ de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el gobierno dará seguimiento a la caravana de migrantes —en su mayoría de nacionalidad cubana— que anunciaron su avance hacia la Ciudad de México, ofreciendo apoyo humanitario y facilitando opciones para que los migrantes regresen a su país o permanezcan en México con oportunidades de regularización.

La presidenta Claudia Sheinbaum durante
La presidenta Claudia Sheinbaum durante 'La Mañanera' de este lunes. (Gobierno de México)

Subrayó que esta estrategia ha permitido que desde el inicio de su administración ninguna caravana haya llegado a la frontera norte y aseguró que se mantendrá este mismo esquema de atención en la situación actual.

“Se dará seguimiento, se dará apoyo en términos humanitarios. Se les darán facilidades para regresar a su país si lo desean o para que tengan alguna oportunidad en México. Eso nos ha permitido que desde que llegamos (al gobierno) no llegue ninguna caravana a la frontera norte y así será ahora”, explicó durante la conferencia.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Caravana MigranteTapachulaEstados UnidosClaudia SheinbaumComarmexico-noticias

Más Noticias

España vs México EN VIVO minuto a minuto: Segundo partido del Mundial Sub-20

El Tri buscará su clasificación a la siguiente ronda de la competencia previo a enfrentarse a Marruecos

España vs México EN VIVO

Hoy No Circula Valle de México y de Toluca: qué autos descansan y cuáles no aplican este 2 de octubre

Esto es de interés para aquellos que van a manejar en la laCiudad de México y el Estado de México este jueves

Hoy No Circula Valle de

¿Qué tan efectiva es la maicena para alisar el cabello? Así puedes usar este ingrediente casero para lograrlo

La fécula tiene propiedades que ayudan a mejorar la manejabilidad del cabello y a reducir la electricidad estática

¿Qué tan efectiva es la

Dalilah Polanco habría orquestado el presunto fraude para que Aaron Mercury saliera de La Casa de los Famosos México

Usuarios en redes aseguran que la actriz presionó a producción para no quedarse sola en la final y evitar un escándalo

Dalilah Polanco habría orquestado el

El exceso de insulina y sus riesgos para la salud cerebral

Puede provocar hipoglucemia severa e incluso muerte neuronal

El exceso de insulina y
MÁS NOTICIAS

NARCO

Revelan presuntos videos del asesinato

Revelan presuntos videos del asesinato del oficial José Jacinto Ponce tras sufrir asalto en Edomex | Videos

Aseguran predio en Querétaro que guardaba camiones con carga de huachicol

Roberto Moreno Herrera presenta su renuncia a la SCJN por supuestas investigaciones de corrupción en su contra

Morena “aprieta” a la FGR: busca crear comisión especial para investigar huachicol fiscal en Semar

Caen 3 sicarios tras intento de homicidio contra una abogada en Tijuana, hay un menor de edad entre ellos

ENTRETENIMIENTO

Dalilah Polanco habría orquestado el

Dalilah Polanco habría orquestado el presunto fraude para que Aaron Mercury saliera de La Casa de los Famosos México

Adrián Marcelo se venga de Odalys Ramírez y Andrea Legarreta un año después de su salida de La Casa de los Famosos

“Amor de Papel”: la serie que normaliza el amor LGBTQ+ en un México que aún está marcado por la discriminación

Fallece Diana Marina López, actriz de ‘Como dice el dicho’ y doble de acción en Televisa

El Cervantino 2025 apuesta por públicos jóvenes y experimentación artística: “Queremos diálogo local y global”

DEPORTES

España vs México EN VIVO

España vs México EN VIVO minuto a minuto: Segundo partido del Mundial Sub-20

De Tijuana a la mira europea: estos son los clubes históricos que siguen la pista de Gilberto Mora en Chile 2025

Pachuca Femenil vs Alajuelense: dónde y a qué hora ver a las Tuzas en la Concacaf W Champions Cup

Difunden agresión de aficionados del América contra seguidor de Pumas: así inició el pleito | Video

Ni garra ni resultados: Efraín Juárez firma la peor temporada de Pumas tras rumores de su salida