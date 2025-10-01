México

Mi Beca Para Empezar: ¿Cuánto recibirán estudiantes de preescolar, primaria y CAM en octubre?

Los estudiantes recibirán su apoyo y además pago por útiles y uniformes para los nuevos beneficiarios

Por Lorna Huitrón

El programa Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca Para Empezar, impulsado por el Gobierno de la Ciudad de México, continúa con las dispersiones correspondientes al ciclo escolar 2025–2026.

En esta ocasión, el segundo depósito mensual se realizará durante la primera semana de octubre, beneficiando a miles de estudiantes inscritos en escuelas públicas de nivel básico y en los Centros de Atención Múltiple (CAM).

Montos mensuales por nivel educativo

Los apoyos están determinados según el nivel educativo de las y los alumnos. Para el mes de octubre de 2025, los depósitos serán los siguientes:

  • Preescolar: 600 pesos.
  • Primaria: 650 pesos.
  • Centros de Atención Múltiple (CAM):
    • Preescolar y Primaria: 600 pesos.
    • CAM Laboral: 650 pesos.

Estos recursos son de carácter mensual y forman parte de un esquema de 10 depósitos programados, que se entregarán de manera consecutiva de septiembre de 2025 a junio de 2026.

Apoyo adicional por útiles y uniformes

Además del depósito mensual, aquellos estudiantes que fueron registrados por primera vez en septiembre de 2025 también recibirán un apoyo económico adicional, correspondiente a la entrega anual de útiles y uniformes escolares. Los montos se distribuyen de la siguiente manera:

  • Preescolar y CAM Preescolar: 970 pesos.
  • Primaria y CAM Primaria: mil 100 pesos.
  • CAM Laboral: mil 180 pesos.

Este depósito único se suma al apoyo mensual, por lo que en algunos casos los beneficiarios recién inscritos podrían recibir una cantidad mayor en octubre.

Un apoyo que impulsa la educación en la CDMX

El programa Mi Beca Para Empezar se ha consolidado como uno de los apoyos sociales más relevantes en la Ciudad de México, al garantizar un ingreso económico directo a las familias con hijas e hijos en edad escolar.

El objetivo principal es respaldar la permanencia escolar y reducir la deserción, además de contribuir en los gastos básicos de educación, como útiles, uniformes y materiales escolares.

Con esta segunda dispersión de octubre, se cumple el compromiso de brindar certeza a los beneficiarios sobre la entrega puntual de los recursos. Para confirmar el depósito, los padres y tutores pueden verificar el saldo a través de la aplicación Obtén Más.

De esta manera, el Gobierno capitalino refuerza su estrategia de apoyo a la educación básica, garantizando que miles de niñas, niños y jóvenes cuenten con un respaldo económico para continuar con sus estudios.

