Licencia de Conducir Edomex 2025: unidades móviles que estarán esta semana para tramitar el permiso de manera rápida

Unidades Móviles que brindarán atención esta semana en el Edomex (X@SEMOV_Edomex)

La licencia de conducir es un documento necesario para que las personas del Estado de México puedan circular con su automóvil de manera legal. Este requisito se puede tramitar en cualquiera de los módulos de la Secretaría de Movilidad del Edomex y en las unidades móviles que se establecen cada semana en los municipios de la localidad.

Esta semana, a través de sus redes sociales, la Semov informó que se implementarán distintas unidades móviles para que los ciudadanos mexiquenses realicen el proceso de una manera más ágil y sencilla, así los conductores reducirán los desplazamientos que suelen realizar hacia las sedes fijas.

Unidades móviles que darán atención para tramitar la licencia de conducir

Las unidades móviles estarán dando atención de lunes a viernes de 9:00 a 17:30 horas.

Lerma (29 de septiembre)

Plaza Juárez número 1, Col. Centro, C.P. 52000, Lerma, Estado de México (frente al Palacio Municipal).

Tepetlixpa (29 y 30 de septiembre)

Plaza Benito Juárez S/N, Colonia Centro, C.P. 56880, Tepextlixpa, Estado de México (frente a Palacio Municipal)

Chalco (29 y 30 de septiembre)

Av. 20 de Noviembre No. 100, Colonia San Sebastián, CREFOT, Salón de usos múltiples, Estado de México

Coatepec Harinas (del 30 de septiembre al 2 de octubre)

osé María Morelos No. 41, Colonia Centro, C.P. 51700, Coatepec Harinas, Estado de México (frente a Palacio Municipal)

Unidades móviles que brindará atención esta semana en el Edomex (X@SEMOV_Edomex)

Ixtapaluca (del 29 de septiembre al 4 de octubre)

Calle Municipio Libre S/N, Colonia Centro, C.P. 56530, Ixtapaluca, Estado de México (frente a Palacio Municipal)

Atizapán de Zaragoza (del 29 de septiembre al 4 de octubre)

Adolfo López Mateos 1559, Colonia El Potrero, C.P. 52947, Atizapán de Zaragoza, Estado de México (frente a Palacio Municipal)

Chiconcuac (1 y 2 de octubre)

Calle Carril Xolache 609, Ejido de Chiconcuac, C.P. 56370, Chiconcuac, Estado de México (frente al Centro de Salud)

Tlalnepantla (1 y 2 de octubre)

Deportivo Cri Cri, Av. La Romana 502, Colonia La Romana, C.P. 54030, Tlalnepantla, Estado de México

Isidro Fabela (3 de octubre)

Constitución 1, Colonia Centro, C.P. 52040, Isidro Fabela, Estado de México (frente a Palacio Municipal)

Tlalnepantla (3 de octubre)

Deportivo Cri Cri, Av. La Romana 502, Colonia La Romana, C.P. 54030, Tlalnepantla, Estado de México

Coacalco (4 de octubre)

Av. José López Portillo 427, Colonia La Laguna, C.P. 55715, Coacalco, Estado de México (frente a Servicios Médicos, cabecera municipal)

Tlalnepantla (4 de octubre)

Deportivo Cri Cri, Av. La Romana 502, Colonia La Romana, C.P. 54030, Tlalnepantla, Estado de México

Unidades móviles que brindará atención esta semana en el Edomex (X@SEMOV_Edomex)

¿Cuáles son los costos y qué documentos se necesitan para tramitar la licencia de conducir?

Los costos y documentos que se solicitarán al momento de realizar el trámite son los siguientes:

Acta de nacimiento.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Identificación oficial con foto.

Comprobante de domicilio.

Examen de conocimientos aprobado.

Certificado Estándar de Competencias EEC1631 (para licencia tipo C).

Certificado de No inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (SNDIF).

Pago de derechos (Los conductores podrán obtener su Formato Universal de Pago en el siguiente enlace https://sfpya.edomexico.gob.mx/recuadacion/ o ingresando al portal de Servicios al Contribuyente de la Secretaría de Finanzas del Estado de México).

Para conocer más detalles sobre el permiso vehicular se puede ingresar a la página smovilidad.edomex.gob.mx/licencias_ permisos.