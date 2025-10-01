Hombre es bautizado como “Lord Volumen” al interrumpir concierto de rock en Irapuato y agredir a músicos

Pese al ataque, los músicos reconectaron el audio y continuaron con el espectáculo.

Lo que prometía ser una tarde de música en vivo para las familias de Irapuato, Guanajuato, terminó convirtiéndose en un escándalo. Un hombre, apodado en redes sociales como “Lord Volumen”, reaccionó con violencia ante la presentación de la banda de rock “Covra” en Plaza Cibeles, generando indignación y debate en internet.

El incidente ocurrió el pasado 28 de septiembre, cuando la agrupación local comenzaba su actuación frente a decenas de asistentes. Desde las primeras notas, el sujeto mostró inconformidad con el género musical y el volumen de la presentación, lo que derivó en reclamos que fueron ignorados por los organizadores.

El momento de la agresión

De acuerdo con testigos, el hombre perdió la paciencia pocos minutos después de iniciado el show. En un acto inesperado, subió al escenario, desconectó los cables de los altavoces y agredió físicamente a los integrantes de la banda, empujándolos con violencia mientras lanzaba insultos.

Las imágenes se viralizaron en redes sociales, generando críticas e indignación.

El público reaccionó con abucheos y algunos asistentes intentaron encararlo, pero los músicos optaron por mantener la calma y no responder a la provocación. Varios videos del altercado se compartieron rápidamente en Facebook y TikTok, donde se puede observar la agresividad con la que el individuo irrumpió en la presentación.

Pese al mal momento, los integrantes de “Covra” decidieron volver a conectar su equipo de sonido y continuar con su presentación, lo que fue celebrado con aplausos y ovaciones por parte de los asistentes. La actitud de los músicos fue destacada en redes sociales como un ejemplo de profesionalismo y respeto hacia el público.

“Nosotros solo queríamos tocar para la gente, no buscamos problemas”, señaló uno de los integrantes de la agrupación en declaraciones posteriores a medios locales.

El video del altercado se viralizó rápidamente y dio origen al apodo de “Lord Volumen”, con el que los internautas bautizaron al agresor. La etiqueta se volvió tendencia en X (antes Twitter) y en TikTok, donde miles de usuarios expresaron su indignación por la violencia mostrada en un evento familiar.

Los comentarios oscilaron entre la burla y la crítica. Mientras algunos ironizaron con frases como “Lord Volumen quería reggaetón en lugar de rock”, la mayoría condenó su actitud y exigió que se sancione este tipo de conductas.

“Si no te gusta, te vas, pero no tienes derecho a agredir a quienes están trabajando”, escribió un usuario en defensa de la banda.

<br>