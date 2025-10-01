México

Fiscalía de Edomex detiene a tres por secuestrar a hombre en la autopista México-Pachuca

Los sujetos ya fueron sentenciados y tendrán que pagar indemnización a la víctima

Por Guadalupe Fuentes

La Fiscalía General de Justicia
La Fiscalía General de Justicia del Edomex dio a conocer la detención de tres sujetos acusados de secuestro exprés. (X|@/FiscaliaEdomex)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) dio a conocer la detención de tres sujetos que privaron de la libertad a un hombre que circulaba en la autopista México-Pachuca.

La fiscalía ubicó a los responsables como parte de un grupo criminal dedicado a abordar vehículos para despojar a sus ocupantes de bienes y dinero en efectivo. La detención y posterior condena de José Alejandro Mejía Salinas, Edgar Israel Sánchez Hernández y Adán Ismael Torres García representa un golpe significativo contra esta modalidad de crimen en la región, conforme al comunicado oficial difundido por la autoridad judicial estatal.

El asalto, fue perpetrado en diciembre de 2022, y consistió en que los involucrados interceptaron a la víctima, la mantuvieron privada de la libertad y sustrajeron sus pertenencias antes de liberarlas, según la reconstrucción de los hechos presentada por la fiscalía.

“El hecho sucedió en el tramo de la autopista México-Pachuca para despojar de sus pertenencias a los usuarios”, señala el comunicado emitido este miércoles por la dependencia.

Por otra parte, también se destacó la colaboración del área de representación social y del Ministerio Público para conseguir la condena máxima permitida en este tipo de ilícitos.

En el reporte oficial, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México explicó que los sentenciados fueron aprehendidos tras un proceso de investigación coordinado y fueron presentados ante la autoridad judicial, que avaló las pruebas recopiladas.

Comunicado de la FGJEM
Comunicado de la FGJEM

Durante el proceso judicial, se acreditó plenamente la responsabilidad de los tres hombres en el secuestro exprés y el robo a los usuarios de la autopista, lo que derivó en la imposición de la pena privativa de libertad.

Además de la condena de 70 años de prisión, el juez ordenó a los implicados el pago de multas y la reparación integral del daño a favor de las víctimas, que corresponde a 651 mil 420 pesos.

Finalmente, el órgano judicial reiteró que la sentencia responde a su compromiso de combatir con firmeza los delitos de alto impacto en el Estado de México, en especial a aquellos que atentan contra la integridad y patrimonio de los ciudadanos.

“Con estas acciones, la Fiscalía Edoméx reitera su compromiso para combatir los delitos que afectan la seguridad de la población”, remarcó el comunicado oficial.

Entre otras detenciones que se han llevado a cabo, hace apenas cuatro días la Fiscalía del Estado de México y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, llevaron a cabo un operativo en el que ocho personas, entre ellas dos policías en activo, fueron detenidas por su presunta participación en secuestros exprés y extorsiones en las alcaldías de Iztapalapa y Cuauhtémoc, así como en municipios del Estado de México.

De acuerdo con las autoridades, el grupo criminal operaba gracias a que los policías engañaban a ciudadanos para finalmente secuestrarlos y pedir dinero a cambio de su libertad.

