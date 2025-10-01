Fallece Diana Marina López, actriz de ‘Como dice el dicho’ y doble de acción en Televisa

Diana Marina López Lara murió a principios de septiembre. (Facebook)

La industria del entretenimiento está de luto tras la confirmación del fallecimiento de Diana Marina López Lara, actriz y doble de acción reconocida como ‘Marina Lars’. La noticia fue difundida el 30 de septiembre por la Asociación Nacional de Actores (ANDA) a través de un comunicado en redes sociales.

“La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Stunt Diana Marina López Lara, ‘Marina Lars’, miembro de nuestro Sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos/as y compañeros/as. Descanse en paz”, expresó la institución en X e Instagram.

Aunque la confirmación oficial llegó hasta finales de septiembre, amigos y familiares comenzaron a despedirse de la actriz desde el 7 del mismo mes con mensajes en Facebook e Instagram. Hasta ahora, las causas de su fallecimiento no han sido reveladas.

Una carrera en ascenso

Egresada de la UNAM como licenciada en Optometría, Diana encontró una segunda vocación en las artes escénicas. Su disciplina y preparación física la llevaron a consolidarse como actriz stunt, especialidad que requiere entrenamiento riguroso en acrobacias, combate escénico y escenas de riesgo.

A lo largo de su trayectoria, trabajó en producciones como El Conde, Ojitos de huevo, Quererlo todo, La marca del demonio y Esta historia me suena. Su rostro también fue recordado por su participación en Como dice el dicho y en proyectos de proyección internacional como Mr. & Mrs. Smith (2024) y Acapulco (2024).

De acuerdo con IMDb, entre sus créditos más recientes se encuentran producciones en desarrollo como Especialistas y Lost Girl, así como estrenos próximos como Hunters, Cocodrilos, Contraataque y La liberación.

Más allá de la actuación

En redes sociales, Diana compartía también su pasión por la música, el patinaje, el freeskate y el parkour, disciplinas que reflejaban su energía y versatilidad. Su última interacción ocurrió en mayo, cuando publicó una historia en Instagram junto a la actriz Angelique Boyer. Ambas lucían atuendos similares en lo que se presume fue la promoción de un episodio de Mujeres asesinas.

Reacciones en la industria

El productor Elías Solorio, responsable de la serie Vecinos, y varios colegas de la industria compartieron mensajes de pésame en redes sociales. Uno de los más emotivos fue el de su amigo Tomás Guzmán, quien escribió en Facebook:

“Alguna vez hablamos que uno de los dos iría al funeral del otro. Uno de los dos tendrá que despedirse, solo uno se quedaría, se quedaría con la ausencia, el silencio, y el vacío de no tener al otro al lado. Quiero decirte que no te fuiste sola, contigo se fue esta gran parte de mi corazón, de mi alma y de mi ser”.

El legado de Marina Lars permanece no solo en las pantallas, sino también en la huella personal que dejó entre colegas, familiares y amigos. Su partida deja un vacío en la industria del entretenimiento, donde su talento y entrega se convirtieron en inspiración para nuevas generaciones de actores y especialistas en acción.