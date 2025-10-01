México

Encuentran 100 cuadros decorativos, armas hechizas y joyas tras revisión en el Cereso 3 de Ciudad Juárez

Bicicletas, juguetes y hasta un dispositivo médico es parte de lo asegurado

Por Luis Contreras

Agentes de seguridad revisaron las instalaciones del Centro de Reinserción Social (Cereso) número 3 ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua. Lo anterior derivó en el hallazgo de diversos objetos no autorizados.

Elmer Soto, quien se desempeña como encargado de la Dirección de Centros de Reinserción Social, detalló que fue una revisión extraordinaria en la que participaron los tres niveles de gobierno. Acciones con las que se busca reforzar la gobernabilidad en el centro penitenciario.

“Aseguramos más de 300 objetos prohibidos, desde armas hechizas hasta electrónicos y mobiliario no autorizado”, es parte de lo informado por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) el 30 de septiembre.

Entre lo hallado por los agentes están 192 electrodomésticos, 10 juegos de joyería, cuatro memorias USB, un par de teléfonos celulares, así como 100 cuadros decorativos. También fueron halladas prendas de vestir no autorizadas y cobijas.

Los agentes hallaron armas hechizas, bicicletas y cuadros decorativos

De igual manera, en las instalaciones fueron halladas:

  • 220 puntas hechizas
  • 22 piezas de herramienta diversa
  • 83 figuras hechizas
  • Cuatro termos
  • Un par de hieleras
  • Un baumanómetro (dispositivo médico usado para medir la presión arterial)
  • 228 gorras
  • Tres pares de pesas
  • Una barra con discos para ejercicio
  • Siete juguetes diversos
  • Cuatro bicicletas
  • 44 relojes
  • Siete lentes oscuros
  • 116 cajetillas de cigarros
  • Nueve cuadros de cargador
  • 29 encendedores
  • Seis pipas hechizas
  • Una docenas de cortauñas
  • Seis cables de cargador
  • Dos espejos

A las afueras de las instalaciones fue desplegado un operativo a las 6:00 de la mañana en el que participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Otra revisión en el Cereso 3

Cabe recordar que el pasado 9 de septiembre hubo otra revisión al interior del Cereso 3. En dicha ocasión los agentes encontraron 29 puntas hechizas, tres cuchillos hechizos, ocho relojes, una máquina de carpintería artesanal, gorras, calzado, pipas hechizas, juegos de mesa, tijeras, encendedores y cables USB.

Dicha revisión contó con un despliegue de 200 elementos de seguridad, entre ellos binomios caninos. los trabajos realizado en la totalidad de las instalaciones también permitieron el aseguramiento de extensiones eléctricas y prendas de vestir no autorizadas.

Mientras que el 24 de agosto pasado fueron revisadas las instalaciones del Cereso No.7 de Cuauhtémoc, Chihuahua. Lo anterior luego de un conato de riña entre personas privadas de su libertad, en dicho operativo participaron elementos de la Fuerza Especial SWAT, personal de Despliegue Policial, áreas de Inteligencia y Estado Mayor de la SSPE, junto con elementos de custodia.

