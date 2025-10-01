Encuentran 100 cuadros decorativos, armas hechizas y joyas tras revisión en el Cereso 3 de Ciudad Juárez

Lo hallado en el sitio (SSPE)

Agentes de seguridad revisaron las instalaciones del Centro de Reinserción Social (Cereso) número 3 ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua. Lo anterior derivó en el hallazgo de diversos objetos no autorizados.

Elmer Soto, quien se desempeña como encargado de la Dirección de Centros de Reinserción Social, detalló que fue una revisión extraordinaria en la que participaron los tres niveles de gobierno. Acciones con las que se busca reforzar la gobernabilidad en el centro penitenciario.

“Aseguramos más de 300 objetos prohibidos, desde armas hechizas hasta electrónicos y mobiliario no autorizado”, es parte de lo informado por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) el 30 de septiembre.

Entre lo hallado por los agentes están 192 electrodomésticos, 10 juegos de joyería, cuatro memorias USB, un par de teléfonos celulares, así como 100 cuadros decorativos. También fueron halladas prendas de vestir no autorizadas y cobijas.

Los agentes hallaron armas hechizas, bicicletas y cuadros decorativos

De igual manera, en las instalaciones fueron halladas:

220 puntas hechizas

22 piezas de herramienta diversa

83 figuras hechizas

Cuatro termos

Un par de hieleras

Un baumanómetro (dispositivo médico usado para medir la presión arterial)

228 gorras

Tres pares de pesas

Una barra con discos para ejercicio

Siete juguetes diversos

Cuatro bicicletas

44 relojes

Siete lentes oscuros

116 cajetillas de cigarros

Nueve cuadros de cargador

29 encendedores

Seis pipas hechizas

Una docenas de cortauñas

Seis cables de cargador

Dos espejos

A las afueras de las instalaciones fue desplegado un operativo a las 6:00 de la mañana en el que participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Otra revisión en el Cereso 3

Foto: SSPE Chihuahua

Cabe recordar que el pasado 9 de septiembre hubo otra revisión al interior del Cereso 3. En dicha ocasión los agentes encontraron 29 puntas hechizas, tres cuchillos hechizos, ocho relojes, una máquina de carpintería artesanal, gorras, calzado, pipas hechizas, juegos de mesa, tijeras, encendedores y cables USB.

Dicha revisión contó con un despliegue de 200 elementos de seguridad, entre ellos binomios caninos. los trabajos realizado en la totalidad de las instalaciones también permitieron el aseguramiento de extensiones eléctricas y prendas de vestir no autorizadas.

Mientras que el 24 de agosto pasado fueron revisadas las instalaciones del Cereso No.7 de Cuauhtémoc, Chihuahua. Lo anterior luego de un conato de riña entre personas privadas de su libertad, en dicho operativo participaron elementos de la Fuerza Especial SWAT, personal de Despliegue Policial, áreas de Inteligencia y Estado Mayor de la SSPE, junto con elementos de custodia.