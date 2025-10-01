Días antes de ser asesinado, Micky Hair transfirió 1.7 mdp a cuenta en Guadalajara

Miguel de la Mora hizo transferencia millonaria. (Instagram/C4jimenez)

La investigación en torno al homicidio de Miguel de la Mora, conocido en el medio de la belleza como Micky Hair, sigue aportando nuevas piezas sobre su vida profesional, sus actividades económicas y los posibles motivos que habrían rodeado su asesinato en Polanco, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México.

Entre las evidencias halladas por las autoridades, destaca un ticket de transferencia bancaria por 1 millón 750 mil pesos, realizada por el propio estilista apenas cuatro días antes de su muerte.

De acuerdo con información difundida por el periodista Carlos Jiménez, la transferencia se realizó el 25 de septiembre de 2025 desde una sucursal BBVA. Las autoridades localizaron el ticket entre los objetos de Micky Hair el día de su fallecimiento en un bolso Hermès, además de hallar dos dólares, su iPhone, un pasaporte, su tarjetero Cartier.

Miguel de la Mora hizo transferencia millonaria días antes de su asesinato. (X/@c4jimenez)

El ticket muestra que el monto fue dirigido a una cuenta de la razón social THE LANDMARK II S. DE RL DE CV, una empresa de desarrollos inmobiliarios asociada a plaza comercial y departamentos de lujo en la zona de Puerta de Hierro, Zapopan.

Aunque la estética de Micky Hair en Jalisco está ubicada en Blvrd Puerta de Hierro 5278-8, y The Landmark tiene dirección en P.º de los Virreyes 45, ambas se encuentran en la exclusiva zona de Puerta de Hierro, aunque no en el mismo inmueble. Un análisis de Google Maps muestra que ambos sitios están separados por unos minutos de trayecto.

Ante ello, se ha especulado que quizá el dinero habría sido para pagar la renta de su estética en Guadalajara, sin embargo, hasta el momento las autoridades no han confirmado o desmentido estas versiones.

(Instagram: micky_hair)

“Parte de la investigación de la autoridad para saber los motivos del crimen son eso, saber cómo obtuvo tanto dinero para crear en tan poco tiempo ese nivel de estéticas”, dijo Carlos Jiménez en su programa C4 en alerta.

¿Qué se sabe del crimen?

El 29 de septiembre de 2025, Micky Hair fue atacado al salir de su salón ubicado en Presidente Masaryk y Molière, ubicado en una de las zonas más exclusivas de Polanco.

Los agresores, dos sujetos en motocicleta, dispararon al menos cinco veces —principalmente al rostro y al cuello— y huyeron rumbo al Estado de México. El estilista fue hallado sin vida con las pertenencias ya descritas.

Según la información reportada por Carlos Jiménez, este dato despertó el interés de las autoridades sobre el flujo económico del joven empresario, quien con 28 años presumía la propiedad de salones de belleza en dos de las zonas más exclusivas del país (Guadalajara y CDMX), así como una vida rodeada de lujo, viajes internacionales y clientela de alto perfil.

Miguel de la Mora y Eduardo Ederly "N". (X/@c4jimenez)

Entre las últimas actividades públicas de Miguel de la Mora destacan publicaciones en su cuenta de Instagram, donde el mismo día de su muerte compartió fotos en el gimnasio, bajo la frase “se logró”, imágenes de un café, mensajes sobre su agenda de trabajo con el texto “Comenzamos, lunes”, así como promociones para su sucursal de Zapopan (“quedan seis citas disponibles”) y una invitación a participar en un sorteo especial entre sus seguidores en redes sociales.

De acuerdo con nuevos datos, una de las líneas de investigación contempla tanto el contexto de amenazas previas —formalizadas desde septiembre de 2024 contra Eduardo Ederly “N”— como la estructura financiera y las operaciones recientes de Micky Hair.

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, confirmó en entrevistas recientes el despliegue de operativos y la colaboración total con la Fiscalía capitalina, aportando los materiales de video disponibles y reforzando la revisión de motocicletas en la zona.

El funcionario remarcó: “Este hecho no lo minimizamos y por eso establecimos contacto para trabajar de manera coordinada y reforzar los operativos, como revisión de motocicletas en toda la alcaldía”.

Además, aseguró que Polanco sigue siendo una de las zonas más seguras de la capital y que su meta es convertirla en la alcaldía más segura de la ciudad.