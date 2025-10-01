Diana Esparragoza se despide del estilista Miguel de la Mora tras su asesinato en Polanco y pide respeto

Diana Esparragoza y Miguel de la Mora. (Instagram: micky_hair)

El asesinato de Miguel Ángel de la Mora Larios, conocido en el mundo de la belleza como Micky Hair, generó todo tipo de reacciones en redes sociales, desde quienes lo conocían y lamentaron su muerte, hasta quienes se han expresado por el ambiente de inseguridad y las incógnitas que rodean el crimen.

Entre los mensajes más destacados de despedida estuvo el de Diana Esparragoza, nieta del narcotraficante Juan José Esparragoza Moreno, alias “El Azul”, una de las mejores amigas del estilista de origen jalisciense.

A través de sus historias de Instagram, Diana Esparragoza dedicó unas palabras a quien fuera una de sus amistades más cercanas, y con quien recientemente había pasado días juntos de vacaciones.

Mensaje de Diana Esparragoza. (Instagram: dianitaespq)

“El día de ayer recibí una noticia que me dejó en shock y con profunda tristeza. Una persona muy importante para mí y de las personas más nobles y trabajadoras que conocí se nos fue y no está con nosotros. Gracias Micky por todos los momentos que vivimos juntos, por todo lo que me enseñaste, por ser un gran amigo y claro ejemplo de una persona optimista y perseverante. Siempre te recordaré con admiración por ser una persona tan talentosa, dedicada, trabajadora y auténtica. Siempre estarás en mi corazón”

La influencer, con más de 233 mil seguidores, también hizo la petición de respeto para Micky y externó su deseo de orar por su descanso. Finalmente agregó “descansa en paz Micky. Te extrañaré mucho”.

La influencer, originaria de Guadalajara y convertida en figura pública a través de plataformas digitales, también cambió su foto de perfil por una imagen de fondo negro como señal de luto.

Horas más tarde compartió un video homenaje con imágenes y clips junto a Miguel de la Mora, donde ambos aparecen viajando, riendo y compartiendo momentos personales y profesionales.

La relación entre ambos se había hecho visible en los últimos meses a través de publicaciones conjuntas y viajes internacionales. En fechas recientes viajaron juntos a Punta Mita para celebrar el cumpleaños de Diana, así como en meses anteriores compartieron una travesía a Japón.

Diana Esparragoza se despide del estilista Micky Hair, uno de sus mejores amigos, tras su asesinato en Polanco. (Instagram)

Cabe apuntar que el nombre de Diana Esparragoza y la relación que mantuvo con Miguel de la Mora ha estado en el foco entre los internautas, debido a los lazos familiares de la joven y el abrupto destino final del estilista, sin embargo, las autoridades aún no dan a conocer las líneas de investigación que se siguen en el caso.

De manera extraoficial, el periodista Carlos Jiménez ha revelado que el dueño de Micky Hair Salón Masaryk había interpuesto una denuncia en contra de un sujeto de nombre Eduardo “N”, quien supuestamente lo había amenazado.