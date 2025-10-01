México

Cuál es el impacto que tiene el té de canela en las personas con diabetes

A esta especia se le reconocen propiedades particularmente benéficas para quienes tienen esta condición

Por Abigail Gómez

Incluirla en su dieta diaria
Incluirla en su dieta diaria puede ser clave para mantener esta enfermedad bajo control. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diabetes es una de las enfermedades con mayor prevalencia en el mundo y es bien sabido que para mantenerla bajo control es vital la alimentación.

En este sentido, además de llevar una dieta saludable se recomienda incluir alimentos y bebidas con beneficios particulares para ayudar al cuerpo a regular los niveles de glucosa de manera natural.

Es bien sabido que este es uno de los principales beneficios de la canela, la cual es una especia ampliamente reconocida por sus propiedades curativas, las cuales suelen obtenerse mediante la ingesta de una infusión.

Es por eso que aquí te contamos cuáles son los beneficios particulares que brinda tomar té de canela a quienes padecen esta enfermedad y recomendaciones para consumirla de manera efectiva y saludable.

La canela siempre ha destacando
La canela siempre ha destacando por su potencial nutritivo y sus cualidades naturales beneficiosas para la salud - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios que tiene tomar té de canela para las personas con diabetes

El té de canela ha sido objeto de diversos estudios en relación con la diabetes tipo 2. Algunos de los beneficios reportados para personas con diabetes incluyen:

  • Mejora de la sensibilidad a la insulina: Algunos ensayos señalan que la canela podría favorecer la eficiencia de la insulina, haciendo que las células del cuerpo utilicen mejor la glucosa.
  • Reducción de niveles de glucosa en sangre: Ciertas investigaciones muestran que el consumo regular de canela se asocia con una disminución discreta de los niveles de azúcar en sangre en personas con diabetes tipo 2.
  • Efecto antioxidante y antiinflamatorio: La canela contiene compuestos con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, lo que podría ayudar a reducir complicaciones asociadas a la diabetes.
  • Mejoría del perfil lipídico: Algunos estudios indican que la canela podría contribuir a disminuir los niveles de colesterol total y triglicéridos.
Esta bebida puede ayudar a
Esta bebida puede ayudar a regular los niveles de glucosa en la sangre. (Imagen ilustrativa infobae)

Cómo deben tomar té de canela las personas con diabetes para obtener sus beneficios

Las personas con diabetes que deseen incorporar té de canela pueden hacerlo siguiendo estos lineamientos generales:

  • Preparación: Coloca una o dos ramas pequeñas de canela (preferentemente de Ceylán) en una taza de agua caliente y deja infusionar durante 5 a 10 minutos. Puede endulzarse con edulcorantes aptos si se desea.
  • Cantidad y frecuencia: Se recomienda beber una o dos tazas al día, generalmente después de las comidas principales.
  • Duración: El consumo debe ser moderado y no prolongarse sin control médico, ya que los efectos pueden variar entre personas.
  • Tipo de canela: La canela de Ceylán tiene menor contenido de cumarina en comparación con la canela Cassia, lo que reduce el riesgo de toxicidad hepática con el consumo frecuente.
  • Supervisión médica: Es indispensable consultar con el profesional de la salud antes de iniciar el consumo regular, sobre todo si la persona toma medicamentos para la diabetes. El té de canela podría potenciar el efecto de estos fármacos y causar hipoglucemia.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Es importante mencionar que el té de canela no sustituye el tratamiento médico; sin embargo, puede usarse como complemento dentro de una estrategia integral para controlar la diabetes.

