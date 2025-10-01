Critica Alito Moreno reforma de Claudia Sheinbaum: “Ley de Amparo será aprobada al vapor”

Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, dirigente del PRI, arremetió en contra de la propuesta de Claudia Sheinbaum, y aseguró que será la Ley de Amparo será aprobada “al vapor”. (Crédito: x/Alito Moreno)

Luego de que se llevaran a cabo las audiencias públicas para debatir acerca de la propuesta de la Ley de Amparo el 29 y 30 de septiembre de 2025, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, dirigente del PRI, arremetió en contra de la propuesta de Claudia Sheinbaum, y aseguró que será aprobada “al vapor”.

Fue a través de un video en su cuenta de X que el senador del tricolor aseguró que la reforma a la Ley de Amparo “es un golpe directo a los derechos y a las libertades de las y los mexicanos, frente a los abusos del poder”.

“Esta semana Morena busca aprobar la reforma a la Ley de Amparo... la harán al vapor, sin debate, sin apertura, con imposiciones... ignorando las voces de los especialistas y de las organizaciones civiles”, advirtió Alito Moreno en una corta grabación, donde también calificó este hecho como “un retroceso histórico”.

Explicó que por más de un siglo, el amparo ha servido como una herramienta que permite a las personas defenderse de los abusos del poder, “limitarlo es una medida propia de las dictaduras que buscan silenciar la critica y concentrar el poder”.

A través de su video, el priista le habla directo a la ciudadanía y le anticipa, desde su perspectiva, “si una autoridad actúa de manera injusta en tu contra vas a quedar expuesto, indefenso y vulnerable... el gobierno tendrá ventaja en todos los juicios”.

Alito Moreno arremetió contra la Ley de Amparo que busca aprobar la bancada de Morena en el Senado de la República. (Foto: X/Alito Moreno)

Conforme al dicho del dirigente del PRI, aseguró que su bancada va a “dar la batalla en el congreso”, de igual forma hizo un llamado de alerta a los organismos internacionales por lo que llamo “un atropello”.

PRI no asiste a audiencias públicas sobre la Ley de Amparo

Luego de que la semana pasada se diera a conocer que sí habría audiencias públicas sobre la Ley de Amparo, el senador Alejandro Moreno fue cuestionado sobre la asistencia de la bancada del tricolor a estas actividades, de manera renuente contestó:

“¿Quién se va a atrever a ir a validar eso? Porque el que vaya ahí va por dos cosas, porque le tiene pavor y miedo a este narcogobierno de Morena instaurado por López Obrador y va a ir a validar”.

El dirigente del tricolor calificó como “queda bien” a quienes asistan a las audiencias públicas, destacó que el PRI “señala al narcogobierno”, por lo que negó que la bancada vaya a asistir, “esta Ley de Amparo no tiene justificación alguna, por eso nosotros no vamos a participar”.