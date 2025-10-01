Choque entre autobuses en Zapopan deja al menos 30 heridos

Choque de autobuses Busmen dejó saldo de 30 heridos. Foto: YouTube (Captura de video)

Un accidente vial ocurrido en el cruce de Periférico Poniente y la avenida Acueducto, en el municipio de Zapopan, Jalisco, dejó como saldo al menos treinta personas lesionadas. El incidente, registrado frente a la colonia Puerta de Hierro, involucró a tres autobuses de transporte de personal que circulaban en sentido similar y pertenecen a una misma empresa.

El choque se produjo cuando los autobuses impactaron por alcance al desplazarse sobre Periférico. Automovilistas y operadores que presenciaron el impacto solicitaron ayuda a los servicios de emergencia, lo que motivó una intensa movilización de cuerpos de rescate y autoridades viales en la zona.

Personal de Cruz Verde Zapopan acudió al punto del accidente para brindar atención prehospitalaria a los afectados. Veintinueve de los pasajeros presentaron contusiones y lesiones menores, por lo que no fue necesario su traslado a unidades médicas. Sin embargo, una pasajera de aproximadamente 50 años resultó con una posible fractura de pierna y debió ser trasladada a un hospital para una valoración completa y tratamiento.

El rescate de esta mujer requirió la colaboración de los bomberos municipales, quienes emplearon equipo hidráulico para abrir la puerta de ascenso del autobús, la cual había quedado bloqueada. Esta intervención facilitó el acceso de los paramédicos, quienes lograron extraer a la paciente de manera segura y estabilizar su estado de salud antes del traslado hospitalario.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado los motivos que desencadenaron el accidente. Sin embargo, versiones de testigos apuntan a que los ocupantes de los autobuses regresaban a sus domicilios luego de concluir su jornada laboral. El incidente permanece bajo investigación de las autoridades viales municipales, encargadas de determinar las responsabilidades correspondientes y deslindar las causas concretas del choque.

La empresa propietaria de las unidades deberá responder por los daños materiales y personales derivados del accidente, de acuerdo con la normativa. La movilización generada por la emergencia provocó demoras viales y congestión en el sector, situación que fue gestionada por elementos de la policía para restablecer la circulación normal.

El incidente registrado el día de ayer por la noche, revela la vulnerabilidad de quienes utilizan el transporte de personal y resalta la importancia de las condiciones adecuadas de operación y supervisión para evitar situaciones similares.

Mientras continúa la investigación, la prioridad se centra en la atención de los lesionados y la revisión de los factores involucrados en este choque múltiple. Las labores de rescate y la intervención rápida de los servicios de emergencia permitieron evitar consecuencias mayores.