Calzada flotante en Tlalpan: inicia obra civil en Pino Suárez que pasará encima de la Línea 2 del Metro CDMX

Inicia obra civil de la Calzada Flotante Tlalpan en Pino Suárez (EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

El gobierno de la Ciudad de México empezó con la construcción de la Calzada Flotante en Tlalpan, este proyecto de movilidad buscará conectar el Centro Histórico con el sur de la capital, principalmente por las actividades que se realizarán en las inmediaciones del Estadio Azteca por la Copa Mundial 2026.

Entre julio y agosto empezaron las primeras etapas del proyecto, de acuerdo con lo que reportó la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México (Sobse), pero no fue hasta finales de agosto que transeúntes de la zona empezaron a ver los avances del proyecto.

A través de redes sociales circularon imágenes del inicio de la obra civil en los alrededores de Pino Suárez; de acuerdo con las autoridades capitalinas, esta primera etapa del andador peatonal llegará hasta Chabacano y se convertirá en un espacio cultural y de esparcimiento.

Así luce el avance de la obra de la Calzada Flotante de Tlalpan

Avanza obra de la construcción de la Calzada Flotante en Tlalpan (X/ @SntVTC)

La cuenta especializada en movilidad @SntVTC compartió algunas imágenes de cómo luce la obra civil en los alrededores a Pino Suárez, los trabajos de obra civil empezaron en la intersección de Fray Servando con San Antonio Abad, muy cerca de Plaza Tlaxcoaque —donde también se construirá una UTOPÍA— y de los accesos a la Línea 2 del Metro CDMX.

En las imágenes se puede apreciar que empezaron las excavaciones para levantar el segundo piso peatonal de la avenida Tlalpan. Sobresale que en el acceso a este andador se construirá un vestíbulo para conectar la Plaza Tlaxcoaque con la Plaza San Lucas, zonas importantes alrededor del Metro Pino Suárez.

Avanza obra de la construcción de la Calzada Flotante en Tlalpan (X/ @SntVTC)

Sindicato del Metro CDMX alerta por riesgos en Línea 2 ante Calzada Flotante

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro (SNTSTC) ha señalado que la construcción de la Calzada Flotante en Tlalpan podría comprometer tanto la infraestructura como el servicio de la Línea 2.

De acuerdo con el líder del SNTSTC, la infraestructura actual de la Línea 2 del Metro CDMX no está preparada para soportar el peso adicional que implicará la Calzada Flotante.

Así luce el proyecto de la Calzada Flotante en Tlalpan (X/ @GobCDMX)

El dirigente explicó que la ejecución del proyecto requerirá ceder terreno adyacente a las vías para la cimentación de la calzada, lo que podría provocar asentamientos y alteraciones en la nivelación de las vías. Esta situación, advirtió, afectaría directamente la operación del servicio.

El director del STC Metro precisó que la obra “generará diversos asentamientos y pérdida de balastro, trazo y nivelación de las vías a todo lo largo del área verde”, según explicó en una entrevista ante los medios. Además, el sindicato alertó que la construcción de la calzada podría interferir de manera significativa tanto en la operación de la Línea 2 como en la circulación sobre la Calzada de Tlalpan.