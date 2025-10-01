México

Calzada flotante en Tlalpan: inicia obra civil en Pino Suárez que pasará encima de la Línea 2 del Metro CDMX

Personal de la Sobse inició con la construcción del andador peatonal, al igual que la ciclovía en Tlalpan

Por Luz Coello

Guardar
Inicia obra civil de la
Inicia obra civil de la Calzada Flotante Tlalpan en Pino Suárez (EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

El gobierno de la Ciudad de México empezó con la construcción de la Calzada Flotante en Tlalpan, este proyecto de movilidad buscará conectar el Centro Histórico con el sur de la capital, principalmente por las actividades que se realizarán en las inmediaciones del Estadio Azteca por la Copa Mundial 2026.

Entre julio y agosto empezaron las primeras etapas del proyecto, de acuerdo con lo que reportó la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México (Sobse), pero no fue hasta finales de agosto que transeúntes de la zona empezaron a ver los avances del proyecto.

A través de redes sociales circularon imágenes del inicio de la obra civil en los alrededores de Pino Suárez; de acuerdo con las autoridades capitalinas, esta primera etapa del andador peatonal llegará hasta Chabacano y se convertirá en un espacio cultural y de esparcimiento.

Así luce el avance de la obra de la Calzada Flotante de Tlalpan

Avanza obra de la construcción
Avanza obra de la construcción de la Calzada Flotante en Tlalpan (X/ @SntVTC)

La cuenta especializada en movilidad @SntVTC compartió algunas imágenes de cómo luce la obra civil en los alrededores a Pino Suárez, los trabajos de obra civil empezaron en la intersección de Fray Servando con San Antonio Abad, muy cerca de Plaza Tlaxcoaque —donde también se construirá una UTOPÍA— y de los accesos a la Línea 2 del Metro CDMX.

En las imágenes se puede apreciar que empezaron las excavaciones para levantar el segundo piso peatonal de la avenida Tlalpan. Sobresale que en el acceso a este andador se construirá un vestíbulo para conectar la Plaza Tlaxcoaque con la Plaza San Lucas, zonas importantes alrededor del Metro Pino Suárez.

Avanza obra de la construcción
Avanza obra de la construcción de la Calzada Flotante en Tlalpan (X/ @SntVTC)

Sindicato del Metro CDMX alerta por riesgos en Línea 2 ante Calzada Flotante

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro (SNTSTC) ha señalado que la construcción de la Calzada Flotante en Tlalpan podría comprometer tanto la infraestructura como el servicio de la Línea 2.

De acuerdo con el líder del SNTSTC, la infraestructura actual de la Línea 2 del Metro CDMX no está preparada para soportar el peso adicional que implicará la Calzada Flotante.

Así luce el proyecto de
Así luce el proyecto de la Calzada Flotante en Tlalpan (X/ @GobCDMX)

El dirigente explicó que la ejecución del proyecto requerirá ceder terreno adyacente a las vías para la cimentación de la calzada, lo que podría provocar asentamientos y alteraciones en la nivelación de las vías. Esta situación, advirtió, afectaría directamente la operación del servicio.

El director del STC Metro precisó que la obra “generará diversos asentamientos y pérdida de balastro, trazo y nivelación de las vías a todo lo largo del área verde”, según explicó en una entrevista ante los medios. Además, el sindicato alertó que la construcción de la calzada podría interferir de manera significativa tanto en la operación de la Línea 2 como en la circulación sobre la Calzada de Tlalpan.

Temas Relacionados

Calzada de TlalpanCalzada Elevada Tlalpancalzada flotante TlalpanCDMXLínea 2Metro CDMXmexico-noticias

Más Noticias

Octubre 2025: estos son los requisitos y la edad mínima para tramitar tarjeta INAPAM

Las personas adultas mayores pueden obtener beneficios y descuentos en múltiples tiendas o servicios con este documento

Octubre 2025: estos son los

Gustavo Adolfo Infante reporta alarmante estado de salud del productor Pedro Torres: “Está muy grave”

El periodista revela que Torres atraviesa una etapa crítica tras ser diagnosticado con una de las formas más agresivas de esclerosis múltiple

Gustavo Adolfo Infante reporta alarmante

Vector Casa de Bolsa decide transferir sus activos a Finamex para proteger a inversionistas

Esta alternativa garantizará la continuidad, estabilidad y seguridad de las inversiones de sus clientes, señaló la firma

Vector Casa de Bolsa decide

Huelga en el Monte de Piedad: ¿Qué le pasará a los objetos empeñados?

El paro iniciado por empleados de la institución financiera surge tras desacuerdos contractuales

Huelga en el Monte de

Cómo preparar un postre frío de mango con galletas: una receta fácil, rápida y sin usar horno

Ingredientes accesibles y pocos pasos para quienes desean comer algo dulce

Cómo preparar un postre frío
MÁS NOTICIAS

NARCO

Abaten en Uruapan a “El

Abaten en Uruapan a “El Gárgola”, presunto miembro del CJNG: enfrentamiento con policías deja dos agentes heridos

Cae en Iztapalapa “El Messi”, hombre ligado a una célula de la Familia Michoacana

Robo millonario en Los Mochis, Sinaloa: ladrones expertos entran a joyería y toman piezas de lujo sin obstáculos

Revelan presuntos videos del asesinato del oficial José Jacinto Ponce tras sufrir asalto en Edomex | Videos

Aseguran predio en Querétaro que guardaba camiones con carga de huachicol

ENTRETENIMIENTO

Gustavo Adolfo Infante reporta alarmante

Gustavo Adolfo Infante reporta alarmante estado de salud del productor Pedro Torres: “Está muy grave”

La Casa de los Famosos México hoy 1 de octubre: sigue EN VIVO la tarde para conocer al sexto lugar

Estos son los horarios para los conciertos de Zoé en el Estadio GNP Seguros de CDMX

Producción le quita un sacapuntas a Dalílah Polanco y ‘haters’ la comparan con Adrián Marcelo por comentarios violentos

Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar, revela detalles de su relación con Charly López, ex de Ingrid Coronado

DEPORTES

Edson Álvarez está de vuelta:

Edson Álvarez está de vuelta: Fenerbahce lo activa para la Europa League tras superar lesión

Julio César Chávez reaparece tras ser operado de emergencia: “Me salvó la vida”

México y España reparten puntos con un marcador de 2 goles en el Mundial Sub-20

Rodrigo Huescas se lesionó en el Qarabag vs Copenhague de la Champions League

De Tijuana a la mira europea: estos son los clubes históricos que siguen la pista de Gilberto Mora en Chile 2025