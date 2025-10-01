Adán Augusto López ve partido de futbol mientras comparece secretario de Hacienda en el Senado

El senador Adán Augusto observó el partido de la Champions League entre Barcelona y PDG, durante la comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Abraham Amador Zamora, en el Senado de la República. Crédito: Cuartoscuro

La tarde de este 1 de octubre de 2025, el senador Adán Augusto López Hernández fue captado viendo un partido de futbol mientras el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, comparecía en el Senado de la República, las criticas no se han hecho esperar.

Durante la comparecencia de Amador Zamora donde aseguró que en materia fiscal el gobierno de Claudia Sheinbaum ha roto con “el paradigma de los gobiernos neoliberales que descuidaron a los sectores más vulnerables de nuestro país”, el senador tabasqueño fue captado en su escaño observando el partido de fútbol del Barcelona vs PSG.

De manera discreta con una tableta recargada en el escritorio, el morenista ve el minuto a minuto del partido, además de hablar por teléfono desde su lugar.

La prioridad de Adán Augusto López no son las comparecencias de los secretarios de Estado

Aunque las fechas de las comparecencias de los secretarios de Estado ya están agendadas y fueron anunciadas durante las semanas previas, el interés de algunos senadores, incluso de Morena, han persistido, tal como lo hizo Adán Augusto López el día de ayer durante la visita de Rosa Icela Rodríguez en el Senado.

El morenista fue captado con los panistas Marko Cortés y Enrique Vargas, además de Ignacio Mier, platicando y riendo, en lo que la secretaria de Gobernación daba su informe.

La distancia con el morenista se hace cada vez más evidente, en videos que circulan en redes sociales se puede ver que Rosa Icela Rodríguez solo se despide de mano del tabasqueño, mientras con otros senadores morenistas se despidió de abrazo y beso.

Adán Augusto en comparecencia de Rosa Icela Crédito: Cuarto Oscuro

Claudia Sheinbaum defiende administración de Adán Augusto en Tabasco

Durante su conferencia matutina este 1 de octubre de 2025, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, abordó la situación en Tabasco, señalando que durante el periodo en que Adán Augusto López Hernández fue gobernador, los índices delictivos disminuyeron luego de un incremento registrado antes de 2018.

Al asumir Carlos Merino el gobierno interino y tras la salida de Adán Augusto a la Secretaría de Gobernación, la tendencia a la baja de los delitos continuó antes de registrarse un repunte. Esta situación motivó la destitución de Hernán Bermúdez Requena como titular de la Secretaría de Seguridad Pública en diciembre de 2024, siguiendo la instrucción del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sheinbaum precisó que “a partir de ahí comienzan diversas investigaciones” que todavía se encuentran en curso.

Respecto a una posible relación indebida entre integrantes de su administración y las personas investigadas, Sheinbaum afirmó que no existe contubernio y enfatizó que, si surgen pruebas, se procede conforme a la ley.

Ante la pregunta sobre si considera que Adán Augusto beneficia a Morena, la presidenta evitó dar una valoración personal y señaló que esa decisión corresponde a los senadores: “Eso es algo que no me corresponde decidir a mí”.