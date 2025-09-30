México

Qué hacer si ocurre un sismo mientras conduces en CDMX

Hay recomendaciones clave para automovilistas durante movimientos telúricos y simulacros

Por Joshua Espinosa

Los conductores deben detenerse en
Los conductores deben detenerse en lugares seguros y sintonizar la radio para recibir información durante un sismo. (Cuartoscuro)

Cuando un conductor se encuentra al volante en la Ciudad de México y ocurre un sismo o se activa un simulacro, la situación exige reacciones rápidas y seguras para proteger tanto la vida propia como la de otros usuarios de la vía pública. La experiencia adquirida por la ciudad ante múltiples eventos sísmicos ha llevado a que las autoridades establezcan protocolos para los conductores, buscando evitar el caos vial y garantizar la seguridad integral en este tipo de emergencias.

Los conductores que circulan por calles y avenidas en la CDMX deben, ante todo, mantener la calma. La serenidad permite evaluar rápidamente la situación y tomar decisiones acertadas.

En medio del tráfico, si ocurre un sismo lo primero es identificar un lugar seguro para detener el vehículo; esto implica evitar zonas donde haya riesgo de caída de anuncios espectaculares, árboles o postes, tal como recomienda el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Durante un sismo, es importante
Durante un sismo, es importante hacer un uso responsable del teléfono y utilizarlo solo si hay una emergencia. EFE/Isaac Esquivel

Una vez que encuentra ese lugar seguro, se le aconseja al conductor encender la radio y ajustar el dial a las frecuencias donde las autoridades de protección civil transmiten datos relevantes sobre el evento, la posible magnitud y las recomendaciones en tiempo real. En situaciones de emergencia como los sismos, la sobrecarga en las comunicaciones puede ser común; por eso, las autoridades piden utilizar el teléfono únicamente en caso de que haya una emergencia real que lo exija, dejando las líneas disponibles para servicios de auxilio.

Una vez que el movimiento telúrico termine, el conductor debe revisar las condiciones del camino y asegurarse de que no existan obstáculos, peligros o daños en el pavimento antes de continuar su destino. Adicionalmente, mantenerse alerta ante posibles réplicas es crucial para no bajar la guardia mientras se prosigue la marcha.

Simulacro de sismo: pasos recomendados en inmuebles

En simulacros de sismo dentro
En simulacros de sismo dentro de inmuebles, se recomienda asignar responsabilidades, conocer rutas de evacuación y realizar evacuaciones ordenadas para fortalecer la prevención. FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

Participar en un simulacro de sismo dentro de un inmueble exige igualmente preparación y atención, como recomienda el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred). Antes del ejercicio, se sugiere diseñar y compartir un plan con asignación específica de responsabilidades, asegurando que todos los presentes conozcan la ubicación del directorio telefónico de emergencia, el botiquín, los documentos importantes y las rutas de evacuación, zonas de menor riesgo y puntos de reunión.

Cuando se activa la señal del simulacro, es necesario interrumpir de inmediato las actividades, desconectar interruptores de gas, electricidad y agua y alejarse de equipos u objetos que pudieran resultar peligrosos. La evacuación debe realizarse caminando con orden, sin correr ni empujar, y evitando gritos o situaciones de pánico. El grupo debe dirigirse a las zonas de menor riesgo y finalmente concentrarse en los puntos de reunión.

Después del simulacro, una revisión minuciosa del procedimiento permite identificar áreas de mejora, ajustar tiempos y perfeccionar los movimientos. Llevar a cabo estos ejercicios regularmente, idealmente tres veces al año, ayuda a consolidar hábitos de respuesta, garantizando que en un evento real todas las personas tengan claras sus acciones y roles.

