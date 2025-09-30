México

Por qué fueron desalojados estudiantes de la Prepa 8 de la UNAM

Las clases en el plantel de media superior de la máxima casa de estudios en el país se suspendieron lo que restaba de este lunes 29 de septiembre

Por Omar Martínez

Estudiantes de la Prepa 8
Estudiantes de la Prepa 8 de la UNAM fueron desalojados la tarde de este lunes 29 de septiembre. (ADRIANA ALVAREZ/CUARTOSCURO)

Estudiantes de la Preparatoria Número 8 “Miguel E. Schulz” de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fueron sorprendidos luego de que fueran desalojados por personal del plantel de nivel medio superior.

Los hechos ocurrieron la mañana de este lunes 29 de septiembre, donde alumnas y alumnos fueron desalojados de las instalaciones de la Prepa 8, conocida como ‘la de Mixcoac’, ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México.

Los primeros reportes indicaron que los estudiantes se encontraban en sus clases y dentro del plantel poco antes del mediodía cuando personal de esta escuela de la UNAM les indicó que debían desalojar las respectivas instalaciones.

Ante esto, cientos de alumnas y alumnos abandonaron el plantel de la Prepa 8 por indicaciones del personal correspondiente.

Cientos de estudiantes abandonaron el
Cientos de estudiantes abandonaron el plantel de la UNAM, ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México. (Cuartoscuro/Adriana Álvarez)

Cabe destacar que la Preparatoria Número 8 es de los pocos planteles de la UNAM que se encuentran en actividades, ya que hay otras 14 escuelas, entre facultades, CCH’s y preparatorias, que están en paro de actividades.

Lo anterior por el reciente asesinato de un alumno y un trabajador herido dentro del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Plantel Sur el pasado lunes 22 de septiembre. Esto ha provocado asambleas, movilizaciones y paro de actividades académicas en escuelas de la máxima casa de estudios del país.

14 escuelas de la UNAM
14 escuelas de la UNAM se encuentran en paro por los acontecimientos de hace una semana en el CCH Sur. (Cuartoscuro/Adriana Álvarez)

¿Por qué fueron desalojados estudiantes de la Preparatoria Número 8 de la UNAM?

De acuerdo con la información proporcionada, se reportó que personal educativo de la Preparatoria Número 8 de la UNAM recibió de manera anónima un papel, en el cual venía escrito acerca de una amenaza de bomba.

Señalaron que el artefacto se activaría alrededor de las 11:36 horas de este lunes 29 de septiembre, por lo que inmediatamente se activaron los protocolos correspondientes para la evacuación de los estudiantes y personal educativo de la escuela de nivel medio superior.

Personal de Bomberos de la UNAM, Protección Civil universitaria, así como personal de emergencia y seguridad de la Ciudad de México, como elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), acudieron a la Preparatoria Número 8, luego del llamado de las autoridades de dicho plantel.

Una amenaza de bomba fue
Una amenaza de bomba fue la razón por la que se desalojó el plantel de la Preparatoria Número 8 de la UNAM. (Cuartoscuro/Adriana Álvarez)

Una vez que ya no había ningún estudiante dentro de esta escuela de la UNAM, personal de emergencia local entró al plantel y en coordinación comenzaron con la búsqueda del presunto material explosivo.

Tras la búsqueda, se notificó que no fue encontrado algún tipo de material o artefacto explosivo en la Preparatoria 8 de la UNAM.

En un comunicado, informaron que las clases se suspenderían lo que resta de este lunes 29 de septiembre y serían reanudadas este próximo martes 30 del presente mes.

Comunicado oficial de la Preparatoria
Comunicado oficial de la Preparatoria Número 8 de la UNAM tras la amenaza de bomba de este lunes 29 de septiembre. Foto: X/@Prepa8_UNAM.

