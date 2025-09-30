México

“No es un lastre”: Monreal asegura que Adán Augusto se defenderá si llega la acusación formal

El diputado de Morena reiteró que el coordinador en el Senado no es un lastre para la 4T pese a las polémicas

Por Omar Tinoco Morales

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró a inicios de 2025 que las diferencias entre Monreal y Adán Augusto se resolvieron.

El diputado Ricrado Monreal Ávila negó que el senador Adán augusto López sea un lastre para Morena y la Cuarta Transformación como consecuencia de los escándalos que persiguen al exgobernador tabasqueño, como el grupo criminal “La Barredora” y los depósitos millonarios que no reportó en su declaración patrimonial.

“No es un lastre para nosotros. Nosotros no somos defensores jurídicos, seguramente cuando haya la acusación, si es que la hay, el Ministerio Público actuará y él se defenderá”, dijo este lunes el zacatecano durante la conferencia de prensa en la Cámara de Diputados.

Poco después de que el propio Adán Augusto López ofreció una conferencia en el Senado para exponer el pago de 24 millones de pesos en impuestos que llevó a cabo entre 2023 y 2024, Monreal afirmó que el líder de los senadores de Morena cuenta con el respaldo del movimiento de la 4T.

“Pero para nosotros no es un lastre, es una persona que respetamos, que siempre vamos a expresar nuestra solidaridad con él”, aseguró Monreal, coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados.

El líder de los diputados
El líder de los diputados de Morena reiteró su respeto por Adán Augusto López.

De esta forma, Monreal Ávila apuntó que hasta hoy no hay una acusación formal contra el líder del Morena en el Senado y destacó que en caso de presentarse, el Ministerio Público conducirá el caso y en ese entonces Adán Augusto López se encargará de su defensa legal.

Monreal Ávila, quien a finales de 2024 sostuvo un enfrentamiento público con su compañero Adán Augusto López, atajó la polémica que envuelve al tabasqueño y se limitó a decir que su bancada mantiene el respeto por él.

Monreal se reúne con Omar García Harfuch para afinar comparecencia en la Cámara de Diputados

Este lunes por la mañana, Monreal, en su calidad de presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) se reunió con Omar García Harfuch, esto con el objetivo de afinar los detalles para la comparecencia del Secretario de Seguridad Ciudadana en la Cámara de Diputados.

El secretario de Seguridad comparecera
El secretario de Seguridad comparecera en el marco del primer informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Este día me reuní con el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, para precisar los términos de su comparecencia en la Cámara de Diputados, acordada en la Junta de Coordinación Política”, dijo el zacatecano a través de sus redes sociales.

La visita del secretario de Seguridad se da en el marco del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la cual apunta que en lo que va de su administración se han reducido los índices de los delitos de alto impacto.

