Martha Figueroa reacciona en plena transmisión en vivo de Hoy al ‘doble’ de Juan Gabriel en París: “Está igualito”

Juan Gabriel murió el 28 de agosto de 2016 en Santa Mónica, California, Estados Unidos. (Fotos: Instagram @figuerolas / @soyjuangabriel_)

Un video grabado en un restaurante de París ha generado un intenso debate en redes sociales y reavivado teorías sobre la muerte de Juan Gabriel.

En las imágenes, captadas por turistas mexicanos, aparece un hombre de edad avanzada con rasgos faciales y movimientos similares al célebre cantautor Alberto Aguilera Valadez, conocido mundialmente como Juan Gabriel o El Divo de Juárez.

El video fue retomado por los conductores del programa Hoy durante la transmisión en vivo de este 30 de septiembre. Mientras Martha Figueroa y Andrea Legarreta aseguraron que el misterioso hombre sí se parece a la leyenda mexicana, Galilea Montijo lo negó.

El video revivió las teorías sobre la muerte del Divo de Juárez TikTok: @fidelmarinlol

“Se parece, como la última vez que lo viste más ocho años, pero sí se parece (...) los movimientos sí son como de Juanga”, comentó Martha Figueroa.

Cabe recordar que la periodista de espectáculos realizó una investigación periodística sobre la muerte de Juan Gabriel llamada ‘Divo o muerto’, donde expone todo lo que se sabe sobre el deceso del cantante y los rumores sobre que sigue vivo.

Andrea Legarreta concordó con su compañera: “Me hubiera gustado oírlo porque la voz... en movimiento se parece más que ahí congelado; la mascarilla y todo. Acuérdate que con los años se nos va cayendo el pellejín y se hace como la cara triste”.

Captura YouTube

El resurgimiento de estas especulaciones ocurre casi una década después del fallecimiento de Juan Gabriel, quien murió el 28 de agosto de 2016 en Santa Mónica, California, Estados Unidos. Ese mismo día, la televisión mexicana transmitió el último capítulo de la bioserie autorizada del artista llamado “Hasta que te conocí”.

Desde entonces, la figura del Divo de Juárez ha estado rodeada de rumores y teorías sobre su muerte, que periódicamente resurgen ante cualquier indicio o coincidencia, como el caso del video viralizado en París.

¿Por qué Martha Figueroa cree que Juan Gabriel está vivo?

Luego de que Joaquín Muñoz, supuesto ex mánager y amigo del cantautor, asegurara por primera vez que el Divo de Juárez está vivo, la periodista de espectáculos escuchó algunos rumores, investigó y concordó con él.

(IG: @figuerolas)

“Los de la funeraria me empezaron a contar cosas, rarezas, y fui atando mis cabos. Se aparece un señor que se llama Joaquín Muñoz a decirme que está vivo y luego empecé a conocer a gente que estaba cercana al presidente actual (Andrés Manuel López Obrador) y que también sabía algo, que seguían ellos en contacto, o sea, cosas que yo dije: ‘¿Es neta? Yo creo que sí está (vivo)’”, contó la periodista en entrevista para Mara Patricia Castañeda.

A partir de ese momento, la colaboradora de Hoy habría comenzado a recibir información sobre el deceso de Juan Gabriel: “Creo que está vivo por la información que tengo, no únicamente por lo que dice Joaquín (...) Me da igual que, pobrecito que se murió, pero no tengo ningún interés en particular. Si sí está muerto, pues sí está muerto, tampoco pasa nada. Tampoco es como ‘se te acabó tu credibilidad para siempre’, ¡no!”.