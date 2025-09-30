México

“Las dos Claudias”: la visión de Loret de Mola sobre el discurso y los hechos en el gobierno de Sheinbaum

En su columna “Las dos Claudias”, Carlos Loret de Mola analiza el contraste entre la narrativa matutina de la presidenta y las medidas ejecutadas por su administración

Por Miguel Flores

Guardar
Claudia Sheinbaum ha reiterado que
Claudia Sheinbaum ha reiterado que su gobierno es la continuidad de la llamada Cuarta Transformación. (AP Foto/Fernando Llano, Archivo)

En su columna publicada este martes, titulada “Las dos Claudias”, el periodista Carlos Loret de Mola expone un contraste en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien describe como dos figuras distintas: una que trabaja de 7 a 9 de la mañana, y otra que gobierna el resto del día.

De acuerdo con Loret de Mola, la primera Claudia es la de los dichos, aquella que defiende de manera pública al expresidente Andrés Manuel López Obrador, asegura que su administración es el “segundo piso de la Cuarta Transformación” y que la estrategia de seguridad actual es continuidad de la de su antecesor. En esta narrativa, Sheinbaum sostiene que durante el sexenio anterior se acabó con la corrupción, la impunidad y el desabasto de medicamentos; además, describe a López Obrador como “íntegro”, “sin mancha” y en el “corazón de todos los mexicanos”.

La segunda Claudia, según el análisis de Loret de Mola, es la de los hechos, que encabeza un gobierno con acciones que contradicen los postulados del expresidente. El periodista señala que, mientras López Obrador sostenía la política de “abrazos, no balazos”, la administración actual acumula 30 mil detenidos y la destrucción de más de mil narcolaboratorios en un año.

Asimismo, mientras el exmandatario proclamaba el fin del huachicol, el gobierno de Sheinbaum anuncia la desarticulación constante de nuevas redes de este delito. Y mientras López Obrador aseguraba haber terminado con la corrupción, la actual administración integró expedientes que documentan lo que Loret de Mola califica como “el mayor acto de corrupción en la historia de México”, con un monto superior a los 100 mil millones de pesos, vinculado a una red de huachicol fiscal en la que aparecen los sobrinos del entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda.

La presidenta mexicana defiende a
La presidenta mexicana defiende a AMLO en su discurso, pero sus acciones de gobierno han evidenciado irregularidades del sexenio pasado. |Crédito: Cuartoscuro

El periodista subraya también que, pese a que la presidenta defiende públicamente a personajes como Adán Augusto López, almirante Ojeda y Andy López Beltrán, su gobierno ha permitido que avancen investigaciones y expedientes donde aparecen sus nombres. “Imposible que no supieran”, apunta Loret en referencia a los vínculos de esos personajes con irregularidades señaladas.

La columna también aborda el estado de programas y proyectos heredados. La Megafarmacia ya no existe, Segalmex se encuentra desactivado, Gas Bienestar prácticamente no opera y Mexicana de Aviación cerró casi la mitad de sus rutas tras una “revisión estratégica”. En contraste, han resurgido las estancias infantiles, se reconoció el desabasto de medicinas y se ajustó el presupuesto con un recorte de un tercio al déficit proyectado.

Según Loret de Mola, esta dualidad responde a una estrategia política: mantener un discurso de lealtad a López Obrador mientras en los hechos se marcan diferencias y se exhiben irregularidades de su administración. El análisis concluye que la presidenta camina en “terreno minado”, entre mantener el respaldo de su antecesor y consolidar su propio gobierno.

Temas Relacionados

Carlos Loret de MolaClaudia SheinbaumAMLOmexico-noticias

Más Noticias

Fans de Aarón Mercury lanzan solicitud ante la Ley General de Transparencia por presunto fraude de Televisa y ViX

La polémica eliminación del influencer ha provocado una ola masiva de señalamientos contra la producción de San Ángel

Fans de Aarón Mercury lanzan

La Casa de los Famosos México en vivo hoy martes 30 de septiembre: así van las encuestas de votos para el ganador

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos

Detienen a sujeto por disparar con arma de fuego al exterior del Metro Centro Médico en CDMX

El hombre, de 54 años, portaba un arma con 28 cartuchos útiles y una identificación militar; fue puesto a disposición del Ministerio Público

Detienen a sujeto por disparar

Aseguran que Aldo de Nigris presenta un cuadro de ansiedad tras salida de Aaron Mercury en La Casa de los Famosos

El impacto emocional por perder a su aliado más cercano desató reacciones virales y análisis sobre la salud mental en el programa

Aseguran que Aldo de Nigris

Micky Hair, estilista asesinado en Polanco, interpuso una orden de restricción por amenazas días antes de su crimen

Miguel de la Mora fue ultimado a tiros mientras salía de su salón de belleza, ubicado en avenida Masaryk, una de las zonas más exclusivas de la CDMX

Micky Hair, estilista asesinado en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinato de Miguel de la

Asesinato de Miguel de la Mora evidencia inseguridad en Polanco: 4 de cada 10 perciben peligro en Miguel Hidalgo

“Tienen derecho a atenderse”: Sheinbaum apoya atención a criminales en hospitales de Culiacán, Sinaloa

Civiles armados y militares se enfrentaron al sur de Culiacán; reportaron uso de helicóptero artillado

Grupo armado con rifles de alto poder despojan a civil de su camioneta último modelo en Guasave, Sinaloa

Miguel de la Mora, estilista asesinado en Polanco, era gran amigo de Diana Esparragoza, nieta del capo “El Azul”

ENTRETENIMIENTO

Fans de Aarón Mercury lanzan

Fans de Aarón Mercury lanzan solicitud ante la Ley General de Transparencia por presunto fraude de Televisa y ViX

La Casa de los Famosos México en vivo hoy martes 30 de septiembre: así van las encuestas de votos para el ganador

Aseguran que Aldo de Nigris presenta un cuadro de ansiedad tras salida de Aaron Mercury en La Casa de los Famosos

Micky Hair, estilista asesinado en Polanco, interpuso una orden de restricción por amenazas días antes de su crimen

“En shock”: Priscila Escoto, influencer a la que Miguel de la Mora mencionó un día antes de su asesinato, reacciona

DEPORTES

¿Se adelanta su retiro? Canelo

¿Se adelanta su retiro? Canelo Álvarez deberá ser intervenido por grave lesión

Dominik Mysterio vence a Rusev con trampa y recibe desafío de Penta Zero Miedo en WWE RAW

América Femenil vs Orlando Pride: cuándo, dónde y a qué hora ver a las Águilas en la Concacaf W Champions Cup

Falla en juego mecánico deja lesionados en plena feria San Miguel de Arcángel: video se vuelve viral

Este es el millonario sueldo que Nacho Ambriz ganará en su regreso al club León