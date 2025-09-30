Sheinbaum alista estrategia para atender salud mental de jóvenes tras ataque en CCH Sur, gobierno apoya en investigación del caso

Sheinbaum indicó que no ha dialogado personalmente con el rector de la UNAM tras el ataque en el CCH Sur. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que su gobierno trabaja en crear una estrategia nacional para atender la salud mental de los jóvenes, tras la agresión que ocurrió el 22 de septiembre pasado en el plantel de bachillerato CCH Sur, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde un estudiante asesinó a uno de sus compañeros y lesionó a un trabajador.

“Vamos a presentar pronto un programa integral de apoyo a los jóvenes en términos de salud mental, además de la parte de seguridad y las investigaciones que tiene que hacer el gabinete de seguridad, a petición de la fiscalía y la propia universidad, en el caso de personas que pudieran estar provocando violencia, que no tenga que ver con asuntos de manifestaciones políticas, sino asuntos que tengan que ver con criminalidad, esa es una línea, pero otra muy importante es el apoyo a los jóvenes, pronto vamos a presentar una iniciativa”, dijo en Palacio Nacional.

