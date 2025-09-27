México

Luisa María Alcalde asegura que el huachicol se acabó con AMLO: “Es contrabando extranjero”

La dirigente de Morena aseguró que al día de hoy se encuentran personas detenidas por este delito

Por Jaqueline Viedma

Guardar
Luisa María Alcalde resaltó las
Luisa María Alcalde resaltó las acciones en el delito de huachicol durante la administración de AMLO y Claudia Sheinbaum. (FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

La tarde de este 26 de septiembre de 2025, la líder nacional de Morena, Luisa María Alcalde, encabezó una conferencia de prensa desde el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) en Oaxaca, donde aseguró que en el país exista el robo de combustible en el país, debido al combate y las acciones empleadas supuestamente por Andrés Manuel López Obrador.

“Esto que ahora le han llamado huachicol fiscal pero en realidad es contrabando de combustible que viene del extranjero. Hasta le ponen el nombre para dar la idea de que se trataba de lo que antes existía que son las fugas en los ductos”, resaltó la morenista.

Retomando lo que en su momento dijo AMLO, Luisa Alcalde afirmó que el delito de huachicol llegó a su fin durante la administración presidencial del fundador de Morena, “eso se acabó”.

También recordó la cadena de corrupción que se desencadeno en cuanto al robo de hidrocarburo, “en donde de ordeñaba los ductos de Pemex, hubieron momentos donde hubo desabasto, pues porque se tenían que cerrar las válvulas porque se estaba limpiando de corrupción”.

Según lo dicho por Luisa Alcalde, cuando se habla de huachicol fiscal no es lo mismo, “este es otro fenómeno que se creó y que se detectó, se investigó y hoy tiene responsables en la cárcel y se está llevando a cabo un procedimiento y lo mismo en el caso del hoy detenido Hernán Bermúdez Requena”.

Revocación de mandato a Salomón Jara es celebrada por la dirigente de Morena

“Celebramos la inédita revocación de mandato a la que muy pronto habrá de someterse nuestro Gobernador Salomón Jara, un ejercicio democrático ejemplar”, resaltó Luisa Alcalde desde el estado oaxaqueño.

Se trata de la primera revocación de mandato estatal en la historia de México, mecanismo programado para efectuarse en enero próximo, según informó la dirigente.

Luisa Alcalde celebra la posibilidad de revocación de mandato a Salomón Jara en Oaxaca, a realizarse en enero Crédito: x.com/@LuisaAlcalde

Luisa Alcalde comentó que el primer proceso de revocación de mandato se llevó a cabo con AMLO, “ahora lo vamos a ver en un gobierno estatal”.

En opinión de Luisa Alcalde, este ejercicio “es la posibilidad de que la gente decida”.

Añadió que la democracia participativa va más allá de votar, al permitir una supervisión y decisión constantes sobre el actuar de los gobernantes:

“Saludamos este ejercicio democrático que entendemos va a suceder en este estado en el mes de enero”.

De juntar los requisitos necesarios para llevar a cabo este proceso, Oaxaca se convertiría en el primer estado en implementar la medida morenista.

Temas Relacionados

Luisa María Alcaldehuachicol fiscalMorenaAMLOcontrabando extranjeroPRIPANOaxacamexico-noticias

Más Noticias

¿Quiénes serán los árbitros para el clásico capitalino entre Pumas y América?

Designaciones confirmadas para el duelo del sábado en el Estadio Ciudad de los Deportes, con presencia de silbantes de experiencia internacional

¿Quiénes serán los árbitros para

Detienen en CDMX a seis personas que utilizaban Tinder para secuestro y extorsión, dos son policías

Tres de los implicados cuentan con investigaciones previas por secuestro exprés con un modus operandi similar

Detienen en CDMX a seis

Sonic 3 supera a Las guerreras K-pop en el ranking de películas en Netflix México

En la actualidad, Netflix y sus competidoras ofrecen un amplio catálogo de producciones, lo que hace que la elección de qué películas ver sea el nuevo dilema

Sonic 3 supera a Las

Tren Suburbano anuncia cambios en frecuencia de trenes para el 27 de septiembre y 4 de octubre

Durante estos días, los usuarios experimentarán variaciones en la frecuencia de los servicios

Tren Suburbano anuncia cambios en

El mensaje que Sarah Bustani le envió a Alessandra Rosaldo tras el supuesto escándalo con Dalílah Polanco

La diseñadora de modas puso fin a los rumores sobre la relación que sostuvo con Eugenio Derbez

El mensaje que Sarah Bustani
MÁS NOTICIAS

NARCO

La vez que Sandra Cuevas

La vez que Sandra Cuevas admitió que tuvo una relación con “El Topo”, integrante de La Unión Tepito detenido

¿Quién es Angie Miller, modelo relacionada al caso de B-King y Regio Clown?

Quién es “El Topo”, integrante de La Unión Tepito detenido, y cuál sería su relación con Sandra Cuevas

Fiscalía de CDMX confirma detención de Angie Miller, novia del músico colombiano B King

Cae en CDMX “El Topo”, integrante de La Unión Tepito y exfuncionario de la alcaldía Cuauhtémoc

ENTRETENIMIENTO

Sonic 3 supera a Las

Sonic 3 supera a Las guerreras K-pop en el ranking de películas en Netflix México

El mensaje que Sarah Bustani le envió a Alessandra Rosaldo tras el supuesto escándalo con Dalílah Polanco

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: un nuevo habitante se convertirá en finalista junto con Mar Contreras hoy 26 de septiembre

Estas son las mejores películas de Prime Video para ver hoy en México

Estas son las series de moda en Prime Video México hoy

DEPORTES

Jared Borgetti revela el problema

Jared Borgetti revela el problema de Kevin Mier con Cruz Azul tras error contra Querétaro

¿Quiénes serán los árbitros para el clásico capitalino entre Pumas y América?

¿Posibles cambios en la Leagues Cup? Esto dijo el comisionado de la MLS

¿Cómo quedó el 11 ideal de la Liga MX en la jornada 10?

Tijuana vs Cruz Azul: dónde y a qué hora ver el partido de la jornada 11 y la despedida de Jesús Corona