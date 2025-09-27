Luisa María Alcalde asegura que el huachicol se acabó con AMLO: “Es contrabando extranjero”

Luisa María Alcalde resaltó las acciones en el delito de huachicol durante la administración de AMLO y Claudia Sheinbaum. (FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

La tarde de este 26 de septiembre de 2025, la líder nacional de Morena, Luisa María Alcalde, encabezó una conferencia de prensa desde el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) en Oaxaca, donde aseguró que en el país exista el robo de combustible en el país, debido al combate y las acciones empleadas supuestamente por Andrés Manuel López Obrador.

“Esto que ahora le han llamado huachicol fiscal pero en realidad es contrabando de combustible que viene del extranjero. Hasta le ponen el nombre para dar la idea de que se trataba de lo que antes existía que son las fugas en los ductos”, resaltó la morenista.

Retomando lo que en su momento dijo AMLO, Luisa Alcalde afirmó que el delito de huachicol llegó a su fin durante la administración presidencial del fundador de Morena, “eso se acabó”.

También recordó la cadena de corrupción que se desencadeno en cuanto al robo de hidrocarburo, “en donde de ordeñaba los ductos de Pemex, hubieron momentos donde hubo desabasto, pues porque se tenían que cerrar las válvulas porque se estaba limpiando de corrupción”.

Según lo dicho por Luisa Alcalde, cuando se habla de huachicol fiscal no es lo mismo, “este es otro fenómeno que se creó y que se detectó, se investigó y hoy tiene responsables en la cárcel y se está llevando a cabo un procedimiento y lo mismo en el caso del hoy detenido Hernán Bermúdez Requena”.

Revocación de mandato a Salomón Jara es celebrada por la dirigente de Morena

“Celebramos la inédita revocación de mandato a la que muy pronto habrá de someterse nuestro Gobernador Salomón Jara, un ejercicio democrático ejemplar”, resaltó Luisa Alcalde desde el estado oaxaqueño.

Se trata de la primera revocación de mandato estatal en la historia de México, mecanismo programado para efectuarse en enero próximo, según informó la dirigente.

Luisa Alcalde celebra la posibilidad de revocación de mandato a Salomón Jara en Oaxaca, a realizarse en enero Crédito: x.com/@LuisaAlcalde

Luisa Alcalde comentó que el primer proceso de revocación de mandato se llevó a cabo con AMLO, “ahora lo vamos a ver en un gobierno estatal”.

En opinión de Luisa Alcalde, este ejercicio “es la posibilidad de que la gente decida”.

Añadió que la democracia participativa va más allá de votar, al permitir una supervisión y decisión constantes sobre el actuar de los gobernantes:

“Saludamos este ejercicio democrático que entendemos va a suceder en este estado en el mes de enero”.

De juntar los requisitos necesarios para llevar a cabo este proceso, Oaxaca se convertiría en el primer estado en implementar la medida morenista.