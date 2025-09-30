México

¿Juan Gabriel está vivo? Graban a hombre idéntico al Divo de Juárez en París y reviven teorías sobre su muerte

Turistas mexicanos captaron a un hombre con características físicas similares a Alberto Aguilera Valadez en un restaurante

Por Adriana Castillo

Juan Gabriel murió el 28 de agosto de 2016 en Estados Unidos a los 66 años de edad. (Foto: Juan Gabriel, FB // TikTok: @fidelmarinlol)

Un video grabado por unos turistas mexicanos en París, Francia, desató controversia en redes sociales. Y es que captaron a un hombre con características físicas similares a Alberto Aguilera Valadez ‘Juan Gabriel’, famoso cantautor mexicano que murió hace casi 10 años.

El parecido entre el misterioso hombre y la leyenda mexicana no solo dividió opiniones en redes sociales; mientras algunos señalaron supuestas coincidencias en el rostro, otros lanzaron comentarios burlescos y revivieron las teorías sobre la muerte del ‘Divo de Juárez’.

  • "Ese no es Juan Gabriel 🇲🇽, es Jean Gabrielle 🇫🇷."
  • "Juan Gabriel fue su nombre artístico, puede que murió en ese aspecto. Pero se llama Alberto Aguilera Valadez y puede que aún siga vivo."
  • "Sí es! Yo estaba en el lugar y le pregunté: ¿Usted es Juan Gabriel? Y me dijo: Lo que se ve no se pregunta ."
  • “Creí verlo en un pueblo de España, pero creí que estaba loca y ahora que veo esto entonces sí es."
  • “Ojalá que sea él, que esté vivo y disfrutando de su vejez, sin la presión y el agobio de los medios.”

Incluso, algunos se atrevieron a comparar fotografías de las últimas apariciones públicas del cantautor con capturas de pantalla del video viral.

Hasta el momento, los seres queridos de Juan Gabriel no han reaccionado al video.

Juan Gabriel. (Cinemex)

Conductores de Hoy reaccionan a video viral del ‘doble’ de Juan Gabriel

Los presentadores del matutino de Televisa retomaron el video en la transmisión en vivo de este 30 de septiembre y compartieron su opinión al respecto.

“Se parece, como la última vez que lo viste más ocho años, pero sí se parece (...) los movimientos sí son como de Juanga”, comentó Martha Figueroa, quien hizo una investigación periodística sobre la muerte de Juan Gabriel llamado ‘Divo o muerto’.

Andrea Legarreta concordó con su compañera: “Me hubiera gustado oírlo porque la voz... en movimiento se parece más que ahí congelado; la mascarilla y todo. Acuérdate que con los años se nos va cayendo el pellejín y se hace como la cara triste”.

Comparación realizada por usuarios de redes sociales (Captura TikTok)

Tania Rincón no se quedó atrás y comentó: “A lo mejor se anda dando la buena vida y nosotros aquí llorándole”.

No obstante, Galilea Montijo comentó que, desde su perspectiva, el hombre del video no es Juan Gabriel.

Cabe recordar que el Divo de Juárez murió el 28 de agosto de 2016 en Santa Mónica, California, Estados Unidos. Ese mismo día se transmitió en México el último capítulo de su bioserie ‘Hasta que te conocí’.

