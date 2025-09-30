México

Hospitalizan de emergencia a un actor de Una familia de Diez

El famoso se encuentra recibiendo atención médica de emergencia después del estreno de la temporada 12

Por Mariana L. Martínez

Un accidente doméstico llevó a Roberto Tello, conocido como El Coreano, a requerir atención médica de urgencia tras sufrir una caída en el patio de su vivienda. El actor, célebre por su papel de Romualdo Brayan del Toro en la serie Una familia de diez, resbaló y se golpeó la nuca, además de sufrir lesiones en la pierna y el hombro.

El incidente ocurrió cuando Roberto Tello perdió el equilibrio y cayó de espaldas, lo que provocó que su brazo derecho comenzara a adormecerse y, posteriormente, que perdiera el conocimiento. Ante estos síntomas, el intérprete fue trasladado de inmediato a un hospital, donde recibió atención médica especializada. Tras la evaluación de los profesionales de la salud, se reportó que su estado es estable, aunque hasta el momento no ha ofrecido información adicional sobre su evolución, de acuerdo con lo publicado por TVyNovelas.

La noticia sorprendió a sus seguidores, ya que el fin de semana anterior el actor se había mostrado sonriente y activo en sus redes sociales, compartiendo momentos de alegría.

La trayectoria de Roberto Tello abarca una amplia variedad de producciones televisivas. Egresado del Centro de Educación Artística de Televisa (CEA), ha formado parte de telenovelas como Muchachitas, Dos Mujeres, un Camino, El Premio Mayor, Tú y Yo, La Piloto y Vencer el Pasado, entre otras.

El apodo de ‘El Coreano’ le fue otorgado por su interpretación en la telenovela Volver a Empezar, donde compartió créditos con Yuri y Chayanne.

Una Familia de Diez estrena temporada 12

En esta nueva entrega, la producción a cargo de Jorge y Pedro Ortíz de Pinedo retoma la inspiración en los personajes de “El Casado Casa Quiere” de Alfonso Paso, pero introduce giros argumentales que desafían la estabilidad del hogar de los López Turrubiates Aguado.

El patriarca, Plácido López Turrubiates Aguado, interpretado por Jorge Ortíz de Pinedo, enfrenta el desafío de imponer reglas estrictas en un espacio cada vez más saturado por familiares que han convertido el departamento en su refugio permanente.

Mientras tanto, Renata, apodada “la mamá buena onda”, se convierte en fanática de las telenovelas turcas, y Plácido sigue sosteniendo a su familia sin descanso

El elenco principal está conformado por Eduardo Manzano, Zully Keith, Carlos Ignacio, Andrea Torre, Mariana Botas, María Fernanda García, Moisés Iván Mora, Camila Rivas, Wendy Braga, Oswaldo Zárate, Luz Edith Rojas y El Chevo. Además, la temporada contará con la participación de invitados especiales como Maribel Guardia, Pedro Moreno, Hugo Alcántara, Ignacio Nacho, Isaac Salame, Jorge Losa, José Luis Rodríguez “El Guana”, Lorena Bargalló, Paco Rueda y Tadeo Bonavides.

