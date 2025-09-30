Fraude en Sinaloa: director de financiera en Culiacán es vinculado a proceso por robo de casi 4 mdp

(FOTO: FGE Sinaloa)

Eliazar “N”, quien se desempeñaba como director general de una financiera en Culiacán, enfrenta un proceso penal por su probable responsabilidad en un fraude financiero que supera los 3.8 millones de pesos.

Un comunicado de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa informó que las autoridades determinaron su vinculación a proceso y le impusieron prisión preventiva, en el contexto de una investigación que busca esclarecer la operación de un esquema de inversión considerado irregular.

La resolución judicial incluyó la medida cautelar de prisión preventiva justificada para Eliazar “N” y estableció un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación complementaria. Esta decisión responde a la gravedad de los hechos atribuidos y a la necesidad de garantizar el adecuado avance del proceso penal.

Esquema de inversión y modus operandi

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron entre enero y septiembre de 2020. Durante ese periodo, Eliazar “N”, en su calidad de director de la financiera, habría convocado a diversas reuniones con personas interesadas en invertir. En estos encuentros, ofrecía planes de inversión que prometían tasas de interés mensuales superiores a las permitidas por la ley, bajo el argumento de que se trataba de “créditos autosustentables”.

Eliazar "N" citaba a las personas cerca del notario público para generar confianza en sus víctimas y así consiguiera el dinero más fácil. - Crédito: Freepik

El mecanismo planteado consistía en que la financiera gestionaba créditos ante instituciones bancarias para los interesados. Una vez obtenidos los créditos, los afectados entregaban un porcentaje del monto recibido a la financiera, conservando el resto y pagando únicamente una comisión reducida por la gestión. Para reforzar la apariencia de legalidad, los contratos se firmaban ante un notario público, lo que generaba confianza entre los participantes.

Monto defraudado y actuación de las autoridades

El monto total involucrado en el presunto fraude, resultado de depósitos y transferencias realizados por las víctimas, ascendió a más de 3.8 millones de pesos. La operación se sustentaba en la captación de recursos mediante la promesa de rendimientos elevados y la utilización de instrumentos legales como los contratos notariales, lo que facilitó la captación de fondos y la expansión del esquema.

Por su parte, la FGE a través de la Unidad Especializada en Delitos Contra el Patrimonio, Región Centro, condujo la investigación que derivó en la judicialización del caso. El Juez de Control, tras analizar los elementos presentados, resolvió la vinculación a proceso y dictó la medida cautelar de prisión preventiva, con el objetivo de asegurar la presencia del imputado durante el desarrollo de la causa.

Este caso resalta la importancia de la vigilancia sobre las operaciones de financieras que ofrecen inversiones con rendimientos superiores a los legales y utilizan mecanismos como contratos ante notario para dar apariencia de legitimidad.

Finalmente, las autoridades reiteraron la necesidad de que la ciudadanía extreme precauciones ante esquemas que prometen beneficios fuera de los parámetros establecidos por la ley.

Con la decisión judicial, Eliazar “N” permanecerá privado de la libertad mientras se desarrolla la investigación complementaria, cuyo plazo fue fijado en cuatro meses para profundizar en los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.