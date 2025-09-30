México

Fraude en Sinaloa: director de financiera en Culiacán es vinculado a proceso por robo de casi 4 mdp

El proceso penal incluye prisión preventiva y plazo de cuatro meses para profundizar en los hechos

Por Carlos Salas

Guardar
(FOTO: FGE Sinaloa)
(FOTO: FGE Sinaloa)

Eliazar “N”, quien se desempeñaba como director general de una financiera en Culiacán, enfrenta un proceso penal por su probable responsabilidad en un fraude financiero que supera los 3.8 millones de pesos.

Un comunicado de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa informó que las autoridades determinaron su vinculación a proceso y le impusieron prisión preventiva, en el contexto de una investigación que busca esclarecer la operación de un esquema de inversión considerado irregular.

La resolución judicial incluyó la medida cautelar de prisión preventiva justificada para Eliazar “N” y estableció un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación complementaria. Esta decisión responde a la gravedad de los hechos atribuidos y a la necesidad de garantizar el adecuado avance del proceso penal.

Esquema de inversión y modus operandi

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron entre enero y septiembre de 2020. Durante ese periodo, Eliazar “N”, en su calidad de director de la financiera, habría convocado a diversas reuniones con personas interesadas en invertir. En estos encuentros, ofrecía planes de inversión que prometían tasas de interés mensuales superiores a las permitidas por la ley, bajo el argumento de que se trataba de “créditos autosustentables”.

Eliazar "N" citaba a las
Eliazar "N" citaba a las personas cerca del notario público para generar confianza en sus víctimas y así consiguiera el dinero más fácil. - Crédito: Freepik

El mecanismo planteado consistía en que la financiera gestionaba créditos ante instituciones bancarias para los interesados. Una vez obtenidos los créditos, los afectados entregaban un porcentaje del monto recibido a la financiera, conservando el resto y pagando únicamente una comisión reducida por la gestión. Para reforzar la apariencia de legalidad, los contratos se firmaban ante un notario público, lo que generaba confianza entre los participantes.

Monto defraudado y actuación de las autoridades

El monto total involucrado en el presunto fraude, resultado de depósitos y transferencias realizados por las víctimas, ascendió a más de 3.8 millones de pesos. La operación se sustentaba en la captación de recursos mediante la promesa de rendimientos elevados y la utilización de instrumentos legales como los contratos notariales, lo que facilitó la captación de fondos y la expansión del esquema.

Por su parte, la FGE a través de la Unidad Especializada en Delitos Contra el Patrimonio, Región Centro, condujo la investigación que derivó en la judicialización del caso. El Juez de Control, tras analizar los elementos presentados, resolvió la vinculación a proceso y dictó la medida cautelar de prisión preventiva, con el objetivo de asegurar la presencia del imputado durante el desarrollo de la causa.

El monto total involucrado en
El monto total involucrado en el presunto fraude, resultado de depósitos y transferencias realizados por las víctimas, ascendió a más de 3.8 millones de pesos. crédito Pexels

Este caso resalta la importancia de la vigilancia sobre las operaciones de financieras que ofrecen inversiones con rendimientos superiores a los legales y utilizan mecanismos como contratos ante notario para dar apariencia de legitimidad.

Finalmente, las autoridades reiteraron la necesidad de que la ciudadanía extreme precauciones ante esquemas que prometen beneficios fuera de los parámetros establecidos por la ley.

Con la decisión judicial, Eliazar “N” permanecerá privado de la libertad mientras se desarrolla la investigación complementaria, cuyo plazo fue fijado en cuatro meses para profundizar en los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

Temas Relacionados

SinaloaCuliacánFraudeRoboFGENotario PúblicoNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Dan 29 años de prisión a “La Karo”, ligada a Los Zetas por secuestro y uso de arsenal de las Fuerzas Armadas

Autoridades de la FECOR Nayarit y la FEMDO también le impusieron una multa de 132 mil 222 pesos

Dan 29 años de prisión

Explosión de pipa en La Concordia: Fiscalía atribuye accidente a conductor y no a baches

Bertha Luján dijo que se acreditó que la carpeta asfáltica estaba en condiciones adecuadas

Explosión de pipa en La

Detienen en Guatemala a El Peque, cabecilla del CJNG buscado por las autoridades mexicanas desde 2021

El operativo en La Libertad permitió la captura de Roblero López, buscado por crimen organizado y homicidio calificado

Detienen en Guatemala a El

Quiénes son los dos pilotos aviadores del Cártel de Sinaloa al servicio de Los Chapitos que se encuentran detenidos

Además de su cercanía con La Chapiza, ambos enfrentan cargos por diferentes delitos, entre ellos crimen organizado y terrorismo

Quiénes son los dos pilotos

Hallan nuevas fosas clandestinas al sur de Ciudad Juárez, Chihuahua

A pesar de que las autoridades reportan cifras positivas, un porcentaje de la población todavía se ve afectada

Hallan nuevas fosas clandestinas al
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dan 29 años de prisión

Dan 29 años de prisión a “La Karo”, ligada a Los Zetas por secuestro y uso de arsenal de las Fuerzas Armadas

Detienen en Guatemala a El Peque, cabecilla del CJNG buscado por las autoridades mexicanas desde 2021

Quiénes son los dos pilotos aviadores del Cártel de Sinaloa al servicio de Los Chapitos que se encuentran detenidos

Hallan nuevas fosas clandestinas al sur de Ciudad Juárez, Chihuahua

Culiacán cumple 494 años: cancelan celebración mientras persiste la tensión por presencia del Cártel de Sinaloa |Video

ENTRETENIMIENTO

Ocesa entra al ranking Merco

Ocesa entra al ranking Merco y revela cartelera de conciertos para lo que queda de 2025

Las “cenizas” de Aarón Mercury llegan al altar en La Casa de los Famosos México 3: así fue su despedida entre lágrimas

‘Soy Frankelda’ expondrá el arte del stop-motion mexicano previo a su estreno: cuándo, dónde y cómo asistir

Pati Chapoy y conductores de Ventaneando condenan el asesinato de Micky Hair: “Las autoridades no hicieron nada”

Joanna Vega-Biestro carga contra fans de Aarón Mercury y la idea de un fraude en ‘LCDLF’: “Lo descuidaron”

DEPORTES

CMLL arranca octubre con la

CMLL arranca octubre con la eliminación al Campeonato Mundial de las Amazonas 2025 y la defensa del título mundial de Bandido

John Cena: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo su última lucha en WWE desde México

Iván Zamorano revela que estuvo a punto de no ir al América: “Boca Juniors me dio un cheque en blanco”

Ileana Dávila denuncia acoso sexual en sus inicios como entrenadora de futbol: “Hacían caballito para ver cómo me bañaba”

¿Se adelanta su retiro? Canelo Álvarez deberá ser intervenido por grave lesión