De Ángela Aguilar a Kenia Os: Artistas e influencers que atendió Miguel de la Mora, estilista que habría sido asesinado en Polanco

Miguel de la Mora, reconocido estilista, fue asesinado en Polanco. (Instagram)

El presunto asesinato de Miguel Ángel de la Mora Larios, conocido como Micky, ha sacudido a la industria de la belleza y a la comunidad de influencers y figuras artísticas que lo conocieron y confiaban sus looks al estilista.

El propietario de Micky Hair Salón Masaryk habría sido víctima de una agresión armada la noche del lunes 29 de septiembre de 2025, cuando dos personas a bordo de una motocicleta le dispararon a las afueras de su establecimiento en Polanco.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, la investigación se centra en un ataque directo y ya se realizan las investigaciones pertinentes para dar con los responsables del crimen.

Información de Carlos Jiménez apunta a que la víctima es Miguel de la Mora. Imágenes del crimen que circulan en redes sociales dejan ver que la vestimenta que tenía la víctima mortal corresponde a la que el empresario portaba horas antes y que dejó ver en sus historias de Instagram.

Un salón de celebridades en Masaryk

Miguel de la Mora, dueño de Micky’s Hair Salón Masaryk. (X/micky_hair)

El impacto de este crimen se refleja no solo en el ámbito local sino en las redes sociales, donde Miguel de la Mora mantenía una presencia relevante.

En Instagram, su cuenta personal, @micky_hair, sumaba 168 mil seguidores y más de mil publicaciones, mientras que el perfil del salón, @mickyhairsalon_masaryk, acumulaba 24,7 mil seguidores y 38 publicaciones.

Entre las figuras atendidas por el estilista destacan:

Ángela Aguilar

Artistas que han sido atendidas en Micky’s Hair Salón Masaryk. (Captura de pantalla)

La cantante recurrió a Micky para cambios de imagen con extensiones, tintes y estilizados. En uno de los trabajos más virales, la joven renovó su imagen con una melena larga y voluminosa tras la colocación de 300 gramos de extensiones premium brasileñas, además de un diseño de color personalizado.

Sus videos con el resultado superaron las 80 mil interacciones y miles de comentarios dado el peso que representó su cambio de look, en medio de críticas por su relación con Christian Nodal.

Kenia Os, cantante e influencer

Artistas que han sido atendidas en Micky’s Hair Salón Masaryk. (Captura de pantalla)

Natalia Dupeyrón, actriz y cantante

Artistas que han sido atendidas en Micky’s Hair Salón Masaryk. (Captura de pantalla)

María Fernanda Beltrán Figueroa, modelo y Miss Universe México 2024

Artistas que han sido atendidas en Micky’s Hair Salón Masaryk. (Captura de pantalla)

Regina Peredo Gutiérrez , empresaria y Reina Hispanoamericana 2019

Priscila Escoto, influencer y amiga del estilista

El entorno social y mediático que rodeaba a Micky’s Hair Salón Masaryk lo consolidó como un lugar aspiracional y de preferencia entre personalidades del entretenimiento, la belleza y las redes. Las historias e imágenes compartidas en redes dan cuenta del trato personalizado, la exclusividad y la confianza de figuras públicas en los servicios de Micky.

Cabe apuntar que Miguel de la Mora también era muy cercano a Diana Esparragoza, nieta del narcotraficante Juan José Esparragoza Moreno, conocido como “El Azul”, y reconocida influencer. Ambos mantenían una relación de amistad y recientemente se habían ido de viaje a Punta Mita para celebrar el cumpleaños de la ex de Peso Pluma.

Artistas que han sido atendidas en Micky’s Hair Salón Masaryk. (Captura de pantalla)

Elevados precios y lujos exclusivos

La fama y clientela de alto perfil de Micky Hair Salón Masaryk van acompañadas de servicios exclusivos y precios elevados.

Influencers y exclientas han publicado cotizaciones y tickets de pago que exhiben los montos manejados en el establecimiento. Una usuaria de TikTok, identificada como Ivanna González (@carolglezz1), relató que el 17 de octubre de 2024 solicitó una cotización para extensiones y luces de color, inicialmente por 78 mil pesos, pero el costo final por el procedimiento y tipo de cabello colocado ascendió a 118 mil 390 pesos.

Otra influencer, Priscila Escoto, compartió en su canal que por la aplicación de 200 gramos de cabello brasileño se cotizaba en 116 mil pesos.

Miguel de la Mora, estilista asesinado en Polanco. (Instagram: micky_hair)

En junio de 2024, Miguel de la Mora inauguró la sucursal de Masaryk. A través de un video compartido en redes, narró el origen de su vocación: “Siempre me resistí un poco a hacer lo que hoy en día soy y ejecuto, pero siempre estuvo en mí el deseo de hacer cabello y por una u otra cuestión los limité y estuve haciendo otras cosas, hasta que una amiga me invita a tomar uno de sus talleres de cabello y me enamoré de esa profesión. Y yo creo que aunque el nombre no estaba en ese momento, fue cuando realmente nació Mickey Hair”.

Sobre su labor diaria, expresó: “Sin duda alguna, conectar con muchísimas personas maravillosas, empoderar a las mujeres, darles muchísima seguridad, que crean en sí mismas y en su belleza. Y creo que ese es uno de los regalos y de las satisfacciones más grandes que he obtenido de Mickey Hair”.