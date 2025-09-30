México

De Ángela Aguilar a Kenia Os: Artistas e influencers que atendió Miguel de la Mora, estilista que habría sido asesinado en Polanco

El influencer también era amigo de Diana Esparragoza, nieta de “El Azul”

Por Anayeli Tapia Sandoval

Guardar
Miguel de la Mora, reconocido
Miguel de la Mora, reconocido estilista, fue asesinado en Polanco. (Instagram)

El presunto asesinato de Miguel Ángel de la Mora Larios, conocido como Micky, ha sacudido a la industria de la belleza y a la comunidad de influencers y figuras artísticas que lo conocieron y confiaban sus looks al estilista.

El propietario de Micky Hair Salón Masaryk habría sido víctima de una agresión armada la noche del lunes 29 de septiembre de 2025, cuando dos personas a bordo de una motocicleta le dispararon a las afueras de su establecimiento en Polanco.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, la investigación se centra en un ataque directo y ya se realizan las investigaciones pertinentes para dar con los responsables del crimen.

Información de Carlos Jiménez apunta a que la víctima es Miguel de la Mora. Imágenes del crimen que circulan en redes sociales dejan ver que la vestimenta que tenía la víctima mortal corresponde a la que el empresario portaba horas antes y que dejó ver en sus historias de Instagram.

Un salón de celebridades en Masaryk

Miguel de la Mora, dueño
Miguel de la Mora, dueño de Micky’s Hair Salón Masaryk. (X/micky_hair)

El impacto de este crimen se refleja no solo en el ámbito local sino en las redes sociales, donde Miguel de la Mora mantenía una presencia relevante.

En Instagram, su cuenta personal, @micky_hair, sumaba 168 mil seguidores y más de mil publicaciones, mientras que el perfil del salón, @mickyhairsalon_masaryk, acumulaba 24,7 mil seguidores y 38 publicaciones.

Entre las figuras atendidas por el estilista destacan:

  • Ángela Aguilar
Artistas que han sido atendidas
Artistas que han sido atendidas en Micky’s Hair Salón Masaryk. (Captura de pantalla)

La cantante recurrió a Micky para cambios de imagen con extensiones, tintes y estilizados. En uno de los trabajos más virales, la joven renovó su imagen con una melena larga y voluminosa tras la colocación de 300 gramos de extensiones premium brasileñas, además de un diseño de color personalizado.

Sus videos con el resultado superaron las 80 mil interacciones y miles de comentarios dado el peso que representó su cambio de look, en medio de críticas por su relación con Christian Nodal.

  • Kenia Os, cantante e influencer
Artistas que han sido atendidas
Artistas que han sido atendidas en Micky’s Hair Salón Masaryk. (Captura de pantalla)
  • Natalia Dupeyrón, actriz y cantante
Artistas que han sido atendidas
Artistas que han sido atendidas en Micky’s Hair Salón Masaryk. (Captura de pantalla)
  • María Fernanda Beltrán Figueroa, modelo y Miss Universe México 2024
Artistas que han sido atendidas
Artistas que han sido atendidas en Micky’s Hair Salón Masaryk. (Captura de pantalla)
  • Regina Peredo Gutiérrez, empresaria y Reina Hispanoamericana 2019
  • Priscila Escoto, influencer y amiga del estilista

El entorno social y mediático que rodeaba a Micky’s Hair Salón Masaryk lo consolidó como un lugar aspiracional y de preferencia entre personalidades del entretenimiento, la belleza y las redes. Las historias e imágenes compartidas en redes dan cuenta del trato personalizado, la exclusividad y la confianza de figuras públicas en los servicios de Micky.

Cabe apuntar que Miguel de la Mora también era muy cercano a Diana Esparragoza, nieta del narcotraficante Juan José Esparragoza Moreno, conocido como “El Azul”, y reconocida influencer. Ambos mantenían una relación de amistad y recientemente se habían ido de viaje a Punta Mita para celebrar el cumpleaños de la ex de Peso Pluma.

Artistas que han sido atendidas
Artistas que han sido atendidas en Micky’s Hair Salón Masaryk. (Captura de pantalla)

Elevados precios y lujos exclusivos

La fama y clientela de alto perfil de Micky Hair Salón Masaryk van acompañadas de servicios exclusivos y precios elevados.

Influencers y exclientas han publicado cotizaciones y tickets de pago que exhiben los montos manejados en el establecimiento. Una usuaria de TikTok, identificada como Ivanna González (@carolglezz1), relató que el 17 de octubre de 2024 solicitó una cotización para extensiones y luces de color, inicialmente por 78 mil pesos, pero el costo final por el procedimiento y tipo de cabello colocado ascendió a 118 mil 390 pesos.

Otra influencer, Priscila Escoto, compartió en su canal que por la aplicación de 200 gramos de cabello brasileño se cotizaba en 116 mil pesos.

Miguel de la Mora, estilista
Miguel de la Mora, estilista asesinado en Polanco. (Instagram: micky_hair)

En junio de 2024, Miguel de la Mora inauguró la sucursal de Masaryk. A través de un video compartido en redes, narró el origen de su vocación: “Siempre me resistí un poco a hacer lo que hoy en día soy y ejecuto, pero siempre estuvo en mí el deseo de hacer cabello y por una u otra cuestión los limité y estuve haciendo otras cosas, hasta que una amiga me invita a tomar uno de sus talleres de cabello y me enamoré de esa profesión. Y yo creo que aunque el nombre no estaba en ese momento, fue cuando realmente nació Mickey Hair”.

Sobre su labor diaria, expresó: “Sin duda alguna, conectar con muchísimas personas maravillosas, empoderar a las mujeres, darles muchísima seguridad, que crean en sí mismas y en su belleza. Y creo que ese es uno de los regalos y de las satisfacciones más grandes que he obtenido de Mickey Hair”.

Temas Relacionados

Miguel de la MoraMicky Hair Salón MasarykEstilista asesinadoÁngela AguilarPolancoHomicidioCDMXmexico-entretenimiento

Más Noticias

Homicidio en Polanco: asesinan en ataque directo a estilista de Micky Hair Salón Masaryk

Al menos dos sujetos participaron en el crimen y lograron escapar a bordo de una motocicleta

Homicidio en Polanco: asesinan en

La Casa de los Famosos México: ingresan los familiares de los finalistas, quienes permanecerán 24 horas con ellos

Sigue todos los encuentros, nominaciones y más del reality transmitido 24/7

La Casa de los Famosos

Lupita TikTok confirma boda con Ricardo “N”, quien fue detenido por presunto abuso

La influencer reveló detalles sobre la situación legal de su pareja

Lupita TikTok confirma boda con

Así fue el reencuentro de Aarón Mercury con su madre y su hermano después del reality

El influencer no había tenido contacto con su familia desde que se convirtió en el noveno eliminado

Así fue el reencuentro de

Reviven en redes entrevista de Alessandra Rosaldo sobre su relación con Eugenio Derbez tras revelaciones de Dalílah Polanco

Las historias personales de Dalílah Polanco y Alessandra Rosaldo con Eugenio Derbez han alimentado el debate en redes sociales

Reviven en redes entrevista de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Homicidio en Polanco: asesinan en

Homicidio en Polanco: asesinan en ataque directo a estilista de Micky Hair Salón Masaryk

Procesan a “El Chacal”, presunto líder de Los Tanzanios, y a mujer capturada junto con él

Dejan mensaje amenazante que señala alianza de Los Mayos con Gente Nueva del Tigre en Chihuahua

Golpes millonarios al narco en Sinaloa, Sonora y Baja California: aseguran metanfetamina, marihuana y heroína

Muestran el interior de un vehículo “monstruo” asegurado en Chihuahua: llevaba arma capaz de derribar aeronaves

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México: ingresan los familiares de los finalistas, quienes permanecerán 24 horas con ellos

Lupita TikTok confirma boda con Ricardo “N”, quien fue detenido por presunto abuso

Así fue el reencuentro de Aarón Mercury con su madre y su hermano después del reality

Reviven en redes entrevista de Alessandra Rosaldo sobre su relación con Eugenio Derbez tras revelaciones de Dalílah Polanco

Dalílah Polanco cuenta que vivió dolorosa infidelidad y en redes apuntan a Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo

DEPORTES

Este es el millonario sueldo

Este es el millonario sueldo que Nacho Ambriz ganará en su regreso al club León

Por qué expulsaron a Efraín Juárez en el América vs Pumas: destapan la ofensa que lanzó a los árbitros

Así fue la detención de Terence Crawford en EEUU tras el desfile para festejar su victoria ante Canelo Álvarez

Filtran avances de la remodelación del Estadio Azteca a seis meses de su reapertura para el Mundial 2026

Revelan detalles de Julio César Chávez y su estado de salud tras ser hospitalizado de emergencia en Culiacán