Clara Brugada visita por segundo día consecutivo zonas afectadas por fuertes lluvias en Iztapalapa

La mandataria capitalina realizó un recorrido en la colonia Ejército de Oriente Zona Peñón junto con la alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez Ruiz

Por Omar Martínez

La mandataria capitalina recorrió las
La mandataria capitalina recorrió las zonas afectadas de la colonia Ejército de Oriente Zona Peñón. Foto: Cortesía/Gobierno de la Ciudad de México.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, visitó viviendas afectadas por las inundaciones registradas el pasado sábado 27 de septiembre en la colonia Ejército de Oriente Zona Peñón, en la alcaldía Iztapalapa.

Durante el recorrido, reiteró el compromiso de su administración para ofrecer apoyo inmediato a las familias que sufrieron daños y pérdidas materiales.

Brugada Molina señaló que las problemáticas de hundimientos y filtraciones en Iztapalapa presentan mayor gravedad que en otras zonas de la capital, y remarcó la necesidad de avanzar en obras estructurales para una solución integral.

Las acciones de atención se dividen en dos áreas principales: la realización de un censo en cada casa para evaluar el nivel del agua y la activación del seguro institucional, a cargo de la aseguradora AXA, que cubrirá la reposición de bienes afectados.

La morenista detalló que habrá
La morenista detalló que habrá entrega de apoyos emergentes para las familias afectadas. Foto: Cortesía/Gobierno de la Ciudad de México.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México informó que su administración gestiona la agilización de los pagos del seguro para las familias damnificadas por las fuertes precipitaciones del pasado sábado 27 de septiembre, las cuales provocaron afectaciones y daños e inundaciones en varias zonas.

Añadió que entre este jueves 2 y viernes 3 de octubre se entregará un primer apoyo económico emergente, con respaldo del Gobierno de México.

Además, se habilitaron servicios de alimentación, con tres comidas diarias, que seguirán prestándose hasta la recuperación de las familias que resultaron afectadas por las fuertes lluvias.

Cientos de capitalinos fueron afectados este sábado por la tromba que azotó el oriente de la capital. (Twitter @israellorenzana)

De acuerdo con la información proporcionada, se prevé la llegada y distribución inmediata de colchones y enseres domésticos para quienes resultaron sin un lugar donde dormir.

Los apoyos serán directos a cada domicilio y también se tomarán en cuenta los negocios perjudicados por las afectaciones.

La mandataria capitalina aseguró que habrá acompañamiento permanente de su gobierno y la cobertura a todas las familias afectadas, con atención a corto, mediano y largo plazo.

En zonas afectadas de Iztapalapa por fuertes lluvias se instaló un centro de mando

En la zona de la emergencia de la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México se instaló un centro de mando que brinda servicios gratuitos de distintas dependencias, incluyendo atención médica, vacunación y comedor comunitario, así como la distribución de artículos como colchones.

Durante el recorrido que llevó a cabo Brugada participaron titulares de distintas secretarías del Gobierno de la Ciudad de México, además de la presencia de la alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez Ruiz, quien ha acudido a distintos puntos de la demarcación.

Brugada llevó a cabo el
Brugada llevó a cabo el recorrido con distintos funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México, así como de la propia alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alaves. Foto: Cortesía/Gobierno de la Ciudad de México.

