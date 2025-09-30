México

Cierre de la mezcla mexicana de petróleo de este lunes 29 de septiembre

Los precios de la mezcla mexicana de petróleo son actualizados diariamente por la página web de Pemex

Por Infobae Noticias

Guardar
Pemex hace públicos diariamente los
Pemex hace públicos diariamente los precios de la mezcla mexicana de petróleo. (Infobae)

El costo de la mezcla mexicana de petróleo este lunes 29 de septiembre fue de 62.05 dólares por barril, de acuerdo con la información actualizada de Petróleos Mexicanos (Pemex) publicados todos los días en su página web oficial.

El precio de la mezcla mexicana de petróleo crudo de exportación, publicado en el portal de Pemex, es un estimado proporcionado exclusivamente para fines informativos. El precio se estima utilizando las fórmulas de precio por región geográfica con el cierre diario de las cotizaciones correspondientes.

Información de la página web de petrolera estatal señala que en 2020 la producción se ubicó en un millón 705 mil barriles diarios promedio anual, superando en cuatro mil barriles diarios la producción promedio anual del año 2019 y rompiendo así una racha de 15 años de caída en la producción.

El petróleo crudo se clasifica dependiendo de los grados API (American Petroleum Institute), considerando valores menores a 30 como pesados y por arriba de 30 se definen como ligeros. En México se divide en tres tipos dependiendo de su densidad: Istmo, Olmeca y Maya.

México produce tres tipos de
México produce tres tipos de petróleo: Maya, Olmeca y el Istmo. (Daniel Becerril/ Reuters)

Tipos de crudo en México

De acuerdo con indicadores de Pemex, de la producción petrolera en el país, el 54% es considerada como crudo pesado (Maya), el 33% como ligero (Istmo) y el 12% restante corresponde a crudo superligero (Olmeca).

Se considera que la mezcla Maya es la más competitiva de las mexicanas al ser la de mayor exportación, además de utilizarse como mezcla sustituta de las otras dos. Por tratarse de un crudo "pesado" tiene un menor rendimiento en la producción de gasolinas y diesel, sin embargo, gracias a esta característica, es la principal fuente de energía para la producción de energía para uso doméstico.

El Istmo, al ser un crudo ligero, puede dar mayor rendimiento en la producción de gasolinas y destilados intermedios (productos derivados del petróleo que se obtienen en el intervalo "medio" de ebullición, entre 180°C y 360°C).

La mezcla Olmeca está considerada como “extra ligera”, característica que la hace útil para la producción de lubricantes y petroquímicos.

La empresa del Estado informa
La empresa del Estado informa diariamente sobre los precios del crudo mexicano en el mercado internacional (Luis Cortés/ Reuters)

Producción y exportación

Pemex experimentó durante el 2023 un incremento en su producción de hidrocarburos, alcanzando un promedio anual de 1.855 millones de barriles de petróleo al día. Este volumen representa un aumento del 5.1%, equivalente a 91,000 barriles diarios, en comparación con los 1.764 millones de barriles que produjo a lo largo de 2022.

De acuerdo con las cifras presentadas por la empresa productiva del estado en diciembre, señalan que durante 2023, la producción nunca descendió de 1.8 millones de barriles diarios. En el último mes del año, la producción diaria fue de 1.826 millones de barriles, en promedio.

El incremento en la producción se atribuye principalmente a la puesta en operación de pozos en nuevos campos petroleros, en especial Quesqui y Tupilco. En enero de 2023, la productora del estado logró superar la marca de 1.8 millones de barriles diarios, alcanzando su máxima capacidad de extracción del sexenio, nivel que sostuvo a lo largo del resto del año.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

PetroleoMezcla mexicanaMéxico economíamexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Aarón Mercury rompe en llanto al reconocer a Alexis Ayala como su figura paterna: “Me cuidó y me puso bajo su ala”

La salida de Aarón de La casa de los famosos México estuvo marcada por un momento conmovedor junto a Alexis, quien le ofreció apoyo incondicional y palabras que tocaron el corazón de todos los presentes

Aarón Mercury rompe en llanto

Metro CDMX y Metrobús hoy 29 de septiembre: servicio lento en la Línea 7 por afluencia de usuarios

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Golpes millonarios al narco en Sinaloa, Sonora y Baja California: aseguran metanfetamina, marihuana y heroína

Los operativos en diferentes partes del país derivaron en la incautación de más de 648 millones de pesos en drogas

Golpes millonarios al narco en

Por qué fueron desalojados estudiantes de la Prepa 8 de la UNAM

Las clases en el plantel de media superior de la máxima casa de estudios en el país se suspendieron lo que restaba de este lunes 29 de septiembre

Por qué fueron desalojados estudiantes

Vuelos demorados y cancelados en el AICM este 29 de septiembre

Si tomarás un vuelo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esta información te interesa

Vuelos demorados y cancelados en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Golpes millonarios al narco en

Golpes millonarios al narco en Sinaloa, Sonora y Baja California: aseguran metanfetamina, marihuana y heroína

Muestran el interior de un vehículo “monstruo” asegurado en Chihuahua: llevaba arma capaz de derribar aeronaves

Adán Augusto López niega encuentro con Bermúdez Requena en Paraguay e insiste en que no lo han citado a declarar

Gobernador de Michoacán afirma control de la situación luego de enfrentamientos en el estado

Golpe directo al CJNG: casi 700 arrestos y toneladas de droga incautadas por EEUU

ENTRETENIMIENTO

Aarón Mercury rompe en llanto

Aarón Mercury rompe en llanto al reconocer a Alexis Ayala como su figura paterna: “Me cuidó y me puso bajo su ala”

Ninel Conde propone a ViX nuevo reality “Las Inventadas”, un ‘spin-off’ de La Casa de los Famosos México

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 29 de septiembre: la ‘Jefa’ anuncia primera llamada para gala de este lunes

Betty Monroe reaparece sorpresivamente tras seis años de retiro

Nicole Kidman y Keith Urban se separan después de 20 años juntos

DEPORTES

Así fue la detención de

Así fue la detención de Terence Crawford en EEUU tras el desfile para festejar su victoria ante Canelo Álvarez

Filtran avances de la remodelación del Estadio Azteca a seis meses de su reapertura para el Mundial 2026

Revelan detalles de Julio César Chávez y su estado de salud tras ser hospitalizado de emergencia en Culiacán

Club León anuncia el regreso de Nacho Ambriz como DT tras la salida de Eduardo Berizzo

México vs España: dónde, cuándo y a qué hora ver al Tri Sub-20 en el Mundial Chile 2025