México

Tras separación, Yadhira Carrillo revela la enseñanza que le dejó su matrimonio con Juan Collado

Yadhira Carrillo sorprende al protagonizar ‘Los hilos del pasado’ y revela cómo los desafíos personales la transformaron, mostrándose más fuerte y entusiasta que nunca en esta nueva etapa de su carrera

Por Armando Guadarrama

Yadhira Carrillo regresa a la
Yadhira Carrillo regresa a la televisión tras 17 años de ausencia con 'Los hilos del pasado' (Foto: Las Estrellas)

El regreso de Yadhira Carrillo a la televisión, tras una prolongada ausencia de 17 años, marca un punto de inflexión en su vida personal y profesional. La actriz, reconocida por su trayectoria en telenovelas, encabeza la portada de octubre de la revista CARAS y protagoniza ‘Los hilos del pasado’, una producción de TelevisaUnivision que apuesta por una escenografía, locaciones y tecnología inéditas en la industria, según detalla la publicación.

Durante una entrevista con Caleb Torres, Coordinador Editorial de CARAS, Yadhira Carrillo abordó el impacto que tuvo en su vida el proceso judicial y posterior liberación de Juan Collado, a quien acompañó de manera incondicional durante su arresto.

La actriz compartió que este episodio transformó su visión sobre el amor y la felicidad. Al ser consultada sobre si su concepto del amor había cambiado en los últimos años, expresó: “Si quieres ser feliz, tienes que dar amor. Yo soy muy feliz dando amor. Dándote amor a ti, ahorita que estoy hablando contigo, sonriéndonos los dos, viéndonos y diciéndonos: ‘Cómo estás y qué bien te ves’”, según sus declaraciones a CARAS.

La actriz revela cómo el
La actriz revela cómo el proceso judicial de Juan Collado transformó su visión sobre el amor y la felicidad (Infobae México / Jovani Pérez)

En cuanto a su estado actual, Yadhira Carrillo manifestó sentirse renovada y entusiasta por su retorno al trabajo. “Estoy muy contenta de estar trabajando, me siento fuerte y llena de energía”, afirmó en la entrevista con CARAS.

El reencuentro con Juan Collado tras su liberación fue, en palabras de la actriz, un momento de profunda emoción y gratitud.

“Fue la mayor emoción y el mayor agradecimiento a Dios. Fue el paso a la vida, porque era algo que no esperabas que pasara, porque no lo merecías, porque no has hecho nada para que eso te sucediera, y tener que vivirlo, impactó en mí”, relató Yadhira Carrillo a CARAS.

La fidelidad y el apoyo que brindó a su esposo durante el proceso judicial también fueron temas abordados en la conversación. La actriz sostuvo: “Claro, como debe de ser. Por supuesto que sí, porque si no vives para servir y dar, no llegará a ti la felicidad”, según sus palabras recogidas por CARAS.

Carrillo expresa sentirse renovada y
Carrillo expresa sentirse renovada y entusiasta por su retorno laboral en TelevisaUnivision (Credito: cuartoscuro)

Al reflexionar sobre las experiencias que ha atravesado y su conexión con el presente, Yadhira Carrillo concluyó que estas vivencias la han fortalecido de manera significativa. “Me hicieron infinitamente fuerte. Ahora puedo saber, puedo sentir que la felicidad está dentro de ti”, declaró a CARAS.

Yadhira Carrillo Juan Collado

La Casa de los Famosos:

Captan a mujeres “impactadas” por

Estudiante ataca con un objeto

“Golden” de HUNTR/X domina el

Cuáles son las propiedades curativas
