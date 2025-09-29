Resultados Sorteo Zodiaco 1720 de la Lotería Nacional de este domingo 28 de septiembre 2025

Estos son los ganadores del Sorteo Zodiaco 1720 de este domingo 28 de septiembre de 2025. (Lotería Nacional)

El Sorteo Zodiaco otorga un premio mayor de 7 millones de pesos distribuidos en una sola serie. Este juego tradicional de la Lotería Nacional de México se realiza cada domingo a las 20:00 (hora local del centro de México) en el Salón de Sorteos del Edificio Edison de Lotería Nacional.

En esta edición del 28 de septiembre de 2025, el diseño del cachito del Sorteo Zodiaco 1720, rinde homenaje al Día Nacional de la Donación y Trasplante de Órganos, celebrado el día 26 de este mismo mes.

El billete muestra unas manos entregando un corazón a otras que lo necesitan, resaltando visualmente el valor de la donación como un acto que puede salvar vidas, además de las siglas del Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA).

“El motivo por el que es necesaria la emisión del billete en el mes de septiembre es porque el 26 de ese mes se celebra el Día Mundial de la Donación y Trasplante de Órganos, que por decreto se impulsó para difundir la cultura de donación y el billete tiene un gran alcance. Durante esta celebración se reconoce a los donadores y a sus familias por el mérito altruista que tuvieron con su gran acto de amor. Dar vida, al fallecer”, de acuerdo con la página oficial de la Lotería Nacional.

Resultados de este domingo 28 de septiembre de 2025

la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, un organismo con más de 250 años de trayectoria. Se detalla cómo la lotería, fundada en 1770, destina sus ganancias a la asistencia pública y opera de forma autofinanciada Podcast generado con IA - (Cuartoscuro)

Premio mayor de 7 millones de pesos: Géminis 4792

Segundo premio de 1 millón 100 mil pesos: Géminis 3979

Segundo premio de 1 millón 100 mil pesos: Capricornio 2704

Premio de 176 mil pesos: Aries 1446

Premio de 176 mil pesos: Capricornio 4830

Premio de 88 mil pesos: Escorpión 8635

Premio de 88 mil pesos: Libra 6223

Premio de 61 mil 600 pesos: Leo 1623

Premio de 61 mil 600 pesos: Escorpión 8394

Premio de 52 mil 800 pesos: Aries 9776

Premio de 52 mil 800 pesos: Tauro 3880

Premio de 44 mil pesos: Piscis 9177

Premio de 44 mil pesos: Piscis 2471

Premio de 44 mil pesos: Acuario 5420

Premio de 35 mil 200 pesos: Leo 6328

Premio de 35 mil 200 pesos: Aries 2532

Premio de 35 mil 200 pesos: Sagitario 3081

Premio de 26 mil 400 pesos: Escorpión 6848

Premio de 26 mil 400 pesos: Acuario 9235

Premio de 26 mil 400 pesos: Cáncer 8618

Premio de 26 mil 400 pesos: Libra 1037

La estructura del Sorteo Zodiaco

Puedes participar en el Sorteo Zodiaco comprando un cachito de 20 MXN. (VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM)

El sorteo celebrado cada semana, utiliza 120,000 números (billetes), que se encuentran numerados del 00000 al 9999, por cada uno de los 12 signos del zodiaco.

Cada boleto de lotería se divide en 20 cachitos y el sorteo distribuye 24 millones 42 mil 600 pesos y está conformado por 22,622 premios, realizándose en una sola serie.

El costo por participar en el Sorteo Zodiaco de la Lotería Nacional es de:

Cachito: $20 MXN

Serie (20 cachitos): $400 MXN

El premio mayor del Sorteo Zodiaco asciende a 7 millones de pesos al comprar la serie completa. Un solo cachito puede otorgar hasta 350 mil pesos. En este sorteo, uno de cada cinco participantes resulta ganador.

El Sorteo Zodiaco otorga 20,799 reintegros distribuidos así: 10,800 corresponden a cachitos cuyo número finaliza igual que el premio mayor, independientemente del signo zodiacal y excluyendo boletos ya premiados; los 9,999 restantes se asignan a cachitos del mismo signo zodiacal que el premio mayor.

¿Cómo se puede cobrar un premio de la lotería?

Los afortunados ganadores tendrán un plazo máximo de 60 días para reclamar sus premios. (REUTERS/Toya Sarno Jordan)

El ganador debe consultar si su billete electrónico recibió premio o reintegro verificando el número en la Lista Oficial de Premios disponible en expendios de la Lotería Nacional de la República Mexicana, periódicos de circulación nacional, la página web institucional y la app de Broxel en la sección de números ganadores, o recibiendo notificación en su dispositivo móvil.

Para cobrar en la Ciudad de México, cualquier monto premiado o reintegro puede cobrarse directamente en las oficinas de la Lotería Nacional, ubicadas en Plaza de la República No.117, Primer Piso, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06037, en días hábiles de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas.

El trámite requiere presentar el formato de instrucción pago banco, identificación oficial vigente (INE, IFE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar) y comprobante de domicilio no mayor a tres meses si la identificación carece de domicilio.

Cuando el premio es de $9,999.99 (Nueve mil novecientos noventa y nueve Pesos 99/100 M.N.) o menos, el pago se abona a la cuenta Broxel del ganador, aplicando una retención de impuestos del 7% (1% federal y 6% estatal). Si la cantidad supera los $9,999.99, el pago se realiza mediante cheque nominativo para abono en cuenta del beneficiario, descontando igual porcentaje de impuestos. El beneficiario recibe el cheque o efectivo, el original de la carta recibo con el detalle del premio y los impuestos retenidos, además de la devolución de su identificación y comprobante de domicilio.

Durante el cobro, es indispensable proporcionar nombre completo, fecha de nacimiento, RFC, CURP, identificación oficial, ocupación, teléfono, correo electrónico, país de origen, nacionalidad, país de residencia, entidad federativa, delegación o municipio, ciudad, colonia, código postal, calle, número exterior y número interior. Los datos personales se consideran confidenciales conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y no pueden difundirse.