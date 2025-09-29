Paty Navidad iniciará juicio contra Anabel Hernández por vincularla con Arturo Beltrán Leyva: “Me llevó entre las patas”

Qué decía Anabel Hernández sobre el presunto catálogo de actrices de Televisa al servicio de narcos como Arturo Beltrán Leyva (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Patricia Navidad anunció que emprenderá acciones legales contra la periodista Anabel Hernández y la editorial Penguin Random House, tras el reciente fallo que obliga a la casa editora a incluir una réplica de Televisa en el libro Las señoras del narco: amar en el infierno. La actriz dijo sentirse “motivada” para llevar el caso hasta sus últimas consecuencias y aseguró que la disputa le ha causado un fuerte desgaste personal y familiar.

El 11 de julio, el tribunal de apelación de La Paz, Baja California Sur, ordenó a la editorial publicar la réplica en todas las versiones del libro, reconocer la falta de pruebas en los capítulos señalados y ofrecer una disculpa pública, según han reportado fuentes judiciales. Ese dictamen reavivó el enfrentamiento público entre Navidad y Hernández y dio pie a la nueva ofensiva legal de la actriz.

Paty Navidad intentó demandar a Anabel Hernández tras ser vinculada con la prostitución en libro

El impacto del libro en su vida y carrera

En entrevista con TVyNovelas, Navidad afirmó que el libro la ha difamado: “Definitivamente, no he estado bien durante los últimos dos años debido al libro que escribió esta señora haciendo unas acusaciones terribles de mi persona y sin fundamento y sin prueba”, declaró la actriz al medio. Navidad sostuvo que las imputaciones —que la vinculan, según ella, con Arturo Beltrán Leyva y escenarios de prostitución— carecen de evidencia y han afectado su reputación.

La actriz explicó el motivo que la llevó a decidirse por la vía judicial: “Esta señora se siente dueña de la verdad y escribe libros y ha sacado mucho dinero a costa de la difamación… entre el que le contaron y se rumora me llevó entre las patas toda mi integridad”, señaló a TVyNovelas, donde añadió que consultó legalmente el caso antes de actuar.

Paty Navidad también celebró el fallo y lo difundió en sus redes con mensajes como “Justicia divina” y agradecimientos a sus seguidores: “Dios tiene el poder, la verdad y la justicia… los planes y los tiempos de Dios son perfectos”, publicó la actriz tras conocer la resolución del tribunal.

El trasfondo del conflicto empezó cuando Hernández afirmó en distintas investigaciones y publicaciones que el nombre de Navidad aparece entre varias figuras del espectáculo que asistieron a encuentros privados con presuntos miembros del crimen organizado. Frente a esas afirmaciones, la actriz ha negado cualquier vínculo y aseguró que, en una ocasión, fue citada bajo engaño a una reunión con Beltrán Leyva, que rechazó.

Mientras Televisa prepara demandas paralelas —según reportes periodísticos— tanto en México como en el Reino Unido contra la editorial, Navidad aseguró que “la demanda está puesta tanto a la editorial como a ella”, y confió en que la justicia respalde su petición de reparación moral y rectificación pública.

En los próximos días, el curso procesal y las réplicas públicas definirán si la controversia desemboca en un juicio ampliamente mediático o en una serie de acuerdos extrajudiciales.