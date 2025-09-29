México

Mexicanos llevan letreros de paraderos de camión a Europa y otros destinos turísticos

Pantitlán e Izcalli entre los favoritos para mostrar entre estudiantes de intercambio

Por Mariana L. Martínez

Estudiantes y visitantes buscan dejar su huella mexicana en Europa. (TikTok/@palomiiitta//@andyspretty)

Las y los mexicanos en el extranjero suelen dejar su huella en cada lugar que visitan, es algo que se ha visto tanto en Los Juegos Olímpicos como en el Mundial de Futbol, pero en Tiktok se viralizaron las peculiares maneras en que los estudiantes de intercambio y turistas han llevado consigo a su identidad.

Algunas jóvenes que están estudiando en Europa han llevado letreros de camión, haciendo una referencia al transporte público en México con ciertos lugares como la Torre Eiffel de fondo o alguna universidad específica.

Las turistas y estudiantes se sumaron a esta tendencia involuntaria con los letreros de paradero. Crédito: TikTok/@palomiiitta//@andyspretty

Estos letreros son negros con letras en color neón e indican los nombres de los paraderos o rutas hacia donde se dirigen los autobuses. “Paradero Pantitlán” y “Chimalhuacán son algunos ejemplos.

Todo comenzó con el video de una joven, pero también hubo comentarios en los que se compartió la misma experiencia.

