Mario Castañeda, voz de ‘Gokú’, preocupa a fans por desgarrador mensaje: “Me tengo que ir”

El fallecimiento de la madre de Mario Castañeda genera una ola de solidaridad entre sus seguidores (Especial)

La noticia del fallecimiento de la madre de Mario Castañeda ha generado una ola de solidaridad entre sus seguidores, quienes han destacado la entereza y profesionalismo del reconocido actor de doblaje mexicano. Castañeda, célebre por prestar su voz a personajes como Goku y a actores internacionales como Mark Ruffalo, Bruce Willis y Jim Carrey, se encontraba en Ecuador cuando recibió la noticia, lo que le obligó a cancelar su participación en la Comic Con Ecuador Cuenca.

El propio Mario Castañeda comunicó a sus seguidores que no podría permanecer en el evento debido a la situación familiar que atravesaba. En un mensaje que conmovió a la comunidad, el actor expresó: “Me tengo que ir, no me puedo quedar al evento por situaciones de familia. Mi mami se ha adelantado en el camino y quisiera quedarme, pero si me quedara no estaría aquí como debo estar”. Esta declaración, difundida públicamente, fue recibida con muestras de apoyo y comprensión por parte de los asistentes y fanáticos.

El actor de doblaje mexicano cancela su participación en Comic Con Ecuador Cuenca tras recibir la noticia familiar (Ilustración: Jovani Pérez)

La organización de la Comic Con Ecuador también informó sobre la ausencia de Castañeda a través de sus canales oficiales, señalando: “Nuestro querido @marioccastaneda no podrá acompañarnos en Comic Con Ecuador Cuenca, ya que atraviesa un momento muy difícil: su querida mamita ha fallecido y debe regresar a su hogar para estar con su familia”. Este anuncio reforzó el sentimiento de empatía entre los seguidores del actor, quienes valoraron su esfuerzo por haber viajado a Ecuador a pesar de la delicada situación personal que enfrentaba.

Entre los mensajes de apoyo, una usuaria destacó la actitud de Mario Castañeda al comunicar personalmente la razón de su partida: “Que valentía para tener que dar la cara y explicar Mario, no era obligación hacerlo pero que gran y noble corazón tienes por hacerlo eso demuestra mucho de ti. Aquí en Ecuador te amamos mucho y siempre serás bienvenido, tu hogar y tu consuelo en esto que para mí es lo más duro que alguien puede pasar”.

La comunidad de fans destaca la entereza y profesionalismo de Mario Castañeda en medio de la adversidad (IG)

Las reacciones en redes sociales subrayaron el aprecio y respeto hacia el actor, tanto por su trayectoria profesional como por la transparencia y sensibilidad mostradas en un momento tan difícil.

La noticia del fallecimiento de la madre de Mario Castañeda y su consecuente retiro de la Comic Con Ecuador Cuenca ha puesto de manifiesto el vínculo especial que mantiene con sus seguidores, quienes han respondido con mensajes de aliento y reconocimiento a su calidad humana y profesional.