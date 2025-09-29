Mario Castañeda, voz de ‘Gokú’, preocupa a fans por desgarrador mensaje: “Me tengo que ir”

La noticia del fallecimiento de la madre de Mario Castañeda ha generado una ola de solidaridad entre sus seguidores, quienes han destacado la entereza y profesionalismo del reconocido actor de doblaje mexicano. Castañeda, célebre por prestar su voz a personajes como Goku y a actores internacionales como Mark Ruffalo, Bruce Willis y Jim Carrey, se encontraba en Ecuador cuando recibió la noticia, lo que le obligó a cancelar su participación en la Comic Con Ecuador Cuenca.
El propio Mario Castañeda comunicó a sus seguidores que no podría permanecer en el evento debido a la situación familiar que atravesaba. En un mensaje que conmovió a la comunidad, el actor expresó: “Me tengo que ir, no me puedo quedar al evento por situaciones de familia. Mi mami se ha adelantado en el camino y quisiera quedarme, pero si me quedara no estaría aquí como debo estar”. Esta declaración, difundida públicamente, fue recibida con muestras de apoyo y comprensión por parte de los asistentes y fanáticos.
La organización de la Comic Con Ecuador también informó sobre la ausencia de Castañeda a través de sus canales oficiales, señalando: “Nuestro querido @marioccastaneda no podrá acompañarnos en Comic Con Ecuador Cuenca, ya que atraviesa un momento muy difícil: su querida mamita ha fallecido y debe regresar a su hogar para estar con su familia”. Este anuncio reforzó el sentimiento de empatía entre los seguidores del actor, quienes valoraron su esfuerzo por haber viajado a Ecuador a pesar de la delicada situación personal que enfrentaba.
Entre los mensajes de apoyo, una usuaria destacó la actitud de Mario Castañeda al comunicar personalmente la razón de su partida: “Que valentía para tener que dar la cara y explicar Mario, no era obligación hacerlo pero que gran y noble corazón tienes por hacerlo eso demuestra mucho de ti. Aquí en Ecuador te amamos mucho y siempre serás bienvenido, tu hogar y tu consuelo en esto que para mí es lo más duro que alguien puede pasar”.
Las reacciones en redes sociales subrayaron el aprecio y respeto hacia el actor, tanto por su trayectoria profesional como por la transparencia y sensibilidad mostradas en un momento tan difícil.
La noticia del fallecimiento de la madre de Mario Castañeda y su consecuente retiro de la Comic Con Ecuador Cuenca ha puesto de manifiesto el vínculo especial que mantiene con sus seguidores, quienes han respondido con mensajes de aliento y reconocimiento a su calidad humana y profesional.