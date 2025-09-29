México Deportes

Se acabó el reinado de Cruz Azul, Toluca es nuevo súper líder y Chivas se mete a puestos de Play In

Si quieres saber en qué lugar quedó tu equipo favorito, así como el resto de las plantillas, no te preocupes, esta es la clasificación de la Liga MX

Por Rodrigo Gutiérrez González

El Toluca es el nuevo
El Toluca es el nuevo líder del futbol mexicano (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Sigue avanzando el torneo Apertura 2025 y la Liga MX no para de traernos grandes jornadas. Tal como pasó en la fecha 11 que nos dejó importantes goleadas, encuentros memorables y la caída del último invicto de la competición.

Todo esto ha provocado movimientos en la tabla general de posiciones, donde ya comienza la batalla por meterse a la fiesta grande del futbol mexicano.

Tenemos un nuevo súper líder en la Liga MX. El Toluca no sabe de campeonitis y está en la cima de la tabla con 25 puntos. Los Diablos aseguraron el primer lugar tras vencer 3-1 al Mazatlán.

En el segundo puesto está el Monterrey, también con 25 puntos pero con una menor diferencia de goles. Los Rayados ganaron por la mínima al Santos Laguna que está viviendo un torneo para el olvido.

El clásico capitalino se lo
El clásico capitalino se lo llevó el América (REUTERS/Eloisa Sánchez)

Cerrando el podio está el América, con 24 unidades. Las Águilas dieron un espectáculo completo en el Clásico Capitalino: remontaron, ganaron y golearon a los Pumas con un marcador final 4-1.

En el cuarto lugar, también con 24 puntos, está el Cruz Azul. La Máquina era el líder de la competición la jornada pasada y el único invicto del torneo, esta fecha dejó de serlo tras caer 2-0 ante Tijuana, que están el sexto puesto, con 19 unidades aferrándose a pasar a liguilla directa.

Con 22 puntos y en el quinto lugar están los Tigres. Los de San Nicolás de los Garza mantienen su paso constante derrotando 0-2 al Querétaro.

Aquí la tabla general completa:

1. Toluca

  • Puntos: 25.
  • Partidos ganados: 8.
  • Partidos empatados: 1.
  • Partidos perdidos: 2.

2. Monterrey

  • Puntos: 25.
  • Partidos ganados: 8.
  • Partidos empatados: 1.
  • Partidos perdidos: 2.

3. América

  • Puntos: 24.
  • Partidos ganados: 7.
  • Partidos empatados: 3.
  • Partidos perdidos: 1.

4. Cruz Azul

  • Puntos: 24.
  • Partidos ganados: 7.
  • Partidos empatados: 3.
  • Partidos perdidos: 1.

5. Tigres

  • Puntos: 22.
  • Partidos ganados: 6.
  • Partidos empatados: 4.
  • Partidos perdidos: 1.

6. Tijuana

  • Puntos: 19.
  • Partidos ganados: 5.
  • Partidos empatados: 4.
  • Partidos perdidos: 2.

7. FC Juárez

  • Puntos: 18.
  • Partidos ganados: 5.
  • Partidos empatados: 3.
  • Partidos perdidos: 3.

8. Pachuca

  • Puntos: 17.
  • Partidos ganados: 5.
  • Partidos empatados: 2.
  • Partidos perdidos: 4.
Después de una torneo irregular,
Después de una torneo irregular, Chivas parece ir encontrando el camino (Imagen cuenta de X @Chivas)

9. Guadalajara

  • Puntos: 14.
  • Partidos ganados: 4.
  • Partidos empatados: 2.
  • Partidos perdidos: 5.

10. Pumas

  • Puntos: 13.
  • Partidos ganados: 3.
  • Partidos empatados: 4.
  • Partidos perdidos: 4.

11. León

  • Puntos: 12.
  • Partidos ganados: 3.
  • Partidos empatados: 3.
  • Partidos perdidos: 5.

12. Atlético de San Luis

  • Puntos: 10.
  • Partidos ganados: 3.
  • Partidos empatados: 1.
  • Partidos perdidos: 7.

13. Santos Laguna

  • Puntos: 10.
  • Partidos ganados: 3.
  • Partidos empatados: 1.
  • Partidos perdidos: 7.

14. Atlas

  • Puntos: 10.
  • Partidos ganados: 2.
  • Partidos empatados: 4.
  • Partidos perdidos: 5.

15. Necaxa

  • Puntos: 9.
  • Partidos ganados: 2.
  • Partidos empatados: 3.
  • Partidos perdidos: 6.

16. Mazatlán FC

  • Puntos: 8.
  • Partidos ganados: 1.
  • Partidos empatados: 5.
  • Partidos perdidos: 5.

17. Gallos Blancos de Querétaro

  • Puntos: 8.
  • Partidos ganados: 2.
  • Partidos empatados: 2.
  • Partidos perdidos: 7.

18. Puebla

  • Puntos: 5.
  • Partidos ganados: 1.
  • Partidos empatados: 2.
  • Partidos perdidos: 8.

Liguilla y Play In al momento

La Liga MX es la
La Liga MX es la máxima competición de futbol profesional en México. (Twitter/@Club_Queretaro)

Como avanza el Apertura 2025, los equipos comienzan a acomodarse en la tabla general, apuntando a hacerse de un lugar en la Liguilla y el Play In.

Considerando que los primeros seis puestos de la competición clasificarán de forma directa a los cuartos de final, mientras que los cuatro restantes pelearán en el Play In, así es como va la fiesta grande al corte de la Jornada 11:

Cuartos de Final:

  • Toluca vs Ganador del Play In
  • Monterrey vs Ganador del Play In
  • América vs Tijuana
  • Cruz Azul vs Tigres

Play In:

  • FC Juárez vs Pachuca
  • Guadalajara vs Pumas

Como está la competición en este momento, el equipo que gane el primer partido del Play In se enfrentaría a Monterrey en los cuartos de final.

Mientras que el ganador del segundo encuentro del Play In peleará contra el perdedor del primer juego y quien resulte victorioso conseguirá colarse a la liguilla jugando contra el líder del torneo, quien actualmente es Toluca.

