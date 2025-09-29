México

Horacio Palencia cumple deseo de su padre en medio de una complicada crisis de salud

El compositor suspendió actividades públicas para enfocarse en el cuidado de su papá

Por Víctor Cisneros

Palencia no especificó la enfermedad
Palencia no especificó la enfermedad que afecta a su padre, pero agradeció el apoyo y las oraciones que ha recibido de amigos, seguidores y colegas. (@horaciopalencia, Instagram)

El cantautor sinaloense Horacio Palencia informó que atraviesa un difícil periodo familiar tras dar a conocer el delicado estado de salud de su padre.

El compositor mexicano explicó en sus redes sociales que cumple el deseo de su progenitor de regresar a Mazatlán, Sinaloa, después de permanecer varios días hospitalizado fuera de su ciudad.

A través de videos y publicaciones, Horacio Palencia compartió que, pese a los esfuerzos médicos, su padre se mantiene en una situación crítica. Palencia no especificó la enfermedad que afecta a su padre, pero agradeció el apoyo y las oraciones que ha recibido de amigos, seguidores y colegas. “La verdad es que mi papá sigue muy grave, todos los días dice que quiere irse a Mazatlán y le voy a cumplir su deseo”, comentó el sinaloense en un video compartido en Instagram.

Horacio Palencia compartió que, pese
Horacio Palencia compartió que, pese a los esfuerzos médicos, su padre se mantiene en una situación crítica. (@horaciopalencia, Instagram)

Seguirán con tratamiento en Sinaloa

El regreso a Mazatlán responde a una decisión consensuada por la familia, enfocada en brindar comodidad y acompañamiento al padre del artista. Horacio Palencia subrayó que continúan los tratamientos necesarios buscando la mejoría. El compositor pidió respeto y comprensión ante la situación, y destacó la importancia de los gestos de solidaridad en momentos así.

Sin revelar más detalles sobre el padecimiento, Horacio Palencia mencionó que su familia ha decidido manejar el proceso con discreción y dedicarse a ofrecerle tranquilidad y compañía a su padre, tal como él lo ha solicitado en reiteradas ocasiones.

Por ahora, el compositor se mantiene cerca de su familia, suspendiendo actividades públicas para enfocarse en el cuidado de su papá.

Por ahora, el compositor se
Por ahora, el compositor se mantiene cerca de su familia, suspendiendo actividades públicas para enfocarse en el cuidado de su ser querido. (@horaciopalencia, Instagram)

Un referente en la música

Nacido en Sinaloa, Horacio Palencia Cisneros ha construido una amplia trayectoria como cantautor y compositor. Su trabajo abarca éxitos interpretados por agrupaciones importantes de la música regional mexicana y otros géneros, con temas como “Ya Supérame”, colaboración con Grupo Firme, “A Través del Vaso” y “Hermosa Experiencia” interpretada por Banda MS.

Hasta el momento, la familia de Palencia no ha ofrecido información sobre cambios en el estado de salud de su padre. El artista continúa recibiendo muestras de apoyo a través de mensajes y oraciones, esperando que su familiar logre superar esta etapa complicada.

