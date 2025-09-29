México

Fans acusan a Zoé de hacer playback en su primer concierto en el foro GNP

El regreso de la banda mexicana fue todo un acontecimiento, pero la polémica no tardó en encenderse cuando usuarios en redes sociales acusaron a Zoé de usar playback durante su presentación en la Ciudad de México

Por Armando Guadarrama

Miles de fanáticos desafían la
Miles de fanáticos desafían la lluvia y el tráfico para ver el regreso de Zoé al Estadio GNP (Foto AP/Christian Palma, archivo)

Miles de asistentes desafiaron la lluvia y el tráfico de la Ciudad de México para presenciar el regreso de Zoé al Estadio GNP, donde la banda mexicana ofreció el primero de tres conciertos tras dos años de pausa. El evento, que forma parte de la celebración por el aniversario de “Memo Rex Commander y el Corazón Atómico de la Vía Láctea”, estuvo marcado por la polémica en redes sociales, donde usuarios acusaron a la agrupación de realizar playback durante la presentación.

La controversia se intensificó cuando, durante la interpretación de “Souvenir”, el micrófono de León Larregui cayó al suelo sin que la voz dejara de escucharse, lo que generó dudas entre los fanáticos. Algunos expresaron su inconformidad con mensajes como: “Como cuando pagas 4 mil varos para ver a Zoé haciendo playback, no bueno… Mejor en mi casa…”. Otros calificaron el regreso como un “tristísimo retorno”, señalando que Larregui habría omitido cantar en ciertos momentos y olvidado acercarse el micrófono en varias líneas.

En contraste, parte del público defendió a Zoé al argumentar que las pantallas del Estadio GNP suelen presentar retrasos en la sincronización de audio e imagen, además de reportar fallas técnicas durante el concierto. Bajo esta explicación, sostuvieron que la banda no recurrió al playback en su regreso.

La polémica por el presunto
La polémica por el presunto playback de Zoé marca su primer concierto tras dos años de pausa (Crédito: Infobae México | Rubi Martinez)

El uso de playback ya había generado debate en torno a León Larregui durante la gira “Prismarama”, cuando en un concierto en Querétaro el micrófono cayó y la voz continuó sonando. Años después, el vocalista explicó que solo utilizó playback en ocasiones puntuales por motivos de salud.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México desplegó un operativo especial con mil 855 elementos para garantizar la seguridad durante los conciertos de Zoé. De acuerdo con información oficial, mil 161 uniformados se encargan de la vigilancia, apoyados por 43 vehículos oficiales, ocho motocicletas, nueve grúas y un autobús. Además, un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores realiza sobrevuelos preventivos hasta el final de cada jornada.

La Policía Bancaria e Industrial (PBI) asignó 694 elementos para resguardar los accesos al recinto, incluyendo las áreas “Tubular Norte”, “Tubular Sur”, gradas e interiores, con el apoyo de binomios caninos especializados en detección de narcóticos y explosivos. Entre los perros destacados se encuentran Layla, Yaki, Kratos, Randy y Zeus. “Los accesos públicos y zonas comunes contarán con presencia especializada para detectar cualquier riesgo”, informó la autoridad a Infobae.

El micrófono caído de León
El micrófono caído de León Larregui durante 'Souvenir' desata dudas sobre la autenticidad del show (FOTO: MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ /CUARTOSCURO.COM)

El control vial está a cargo de la Subsecretaría de Control de Tránsito, que implementó cortes a la circulación en las calles cercanas al estadio y ofrece rutas alternativas para conductores. El objetivo es “garantizar la fluidez vehicular y evitar aglomeraciones”, según fuentes consultadas por Infobae. Además, se realizan recorridos para combatir la reventa de boletos y se habilitaron canales oficiales de redes sociales para consultas y asistencia durante el evento.

El operativo de seguridad se mantendrá durante las siguientes fechas programadas, el 1° y 2 de octubre, en respuesta a la alta demanda generada tras el anuncio previo de que la banda se alejaría de los escenarios.

